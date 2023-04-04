Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında kazan kaynıyor! Karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı
Batuhan Karacakaya bir Ayşe Fatma Aslanpay'le aşk yaşamış, ikili daha sonra yollarını ayırdı. Ayşe Aslanpay, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisini şiddet uyguladığını iddia ederek sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Sonrasında da Batuhan Karacakaya'nın "Ben sevdiğim kadına zarar verdim" dediği videoyu yayınladı. Ardından Karacakaya da, Aslanpay'ın kendisine şiddet uyguladığı anları paylaşmıştı. İkili arasında sular iyiden iyiye ısınıyor. Bakın bu kez hangi karşılıklı hamleler geldi.
04.04.2023 07:45 - Son Güncelleme: 04.04.2023 07:45
Oyuncu Batuhan Karacakaya ile sosyal medya fenomeni Ayşe Aslanpay arasında sular durulmuyor. Bir süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde birbirlerinden şiddet gördüklerini iddia edip videolar yayınlamıştı.
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan ve Survivor yarışmasıyla yıldızını iyice parlatan oyuncu Batuhan Karacakaya son olarak şiddet haberleriyle gündeme gelmişti.