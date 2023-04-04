RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında kazan kaynıyor! Karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı

Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında kazan kaynıyor! Karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı

Batuhan Karacakaya bir Ayşe Fatma Aslanpay'le aşk yaşamış, ikili daha sonra yollarını ayırdı. Ayşe Aslanpay, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisini şiddet uyguladığını iddia ederek sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Sonrasında da Batuhan Karacakaya'nın "Ben sevdiğim kadına zarar verdim" dediği videoyu yayınladı. Ardından Karacakaya da, Aslanpay'ın kendisine şiddet uyguladığı anları paylaşmıştı. İkili arasında sular iyiden iyiye ısınıyor. Bakın bu kez hangi karşılıklı hamleler geldi.

04.04.2023 07:45 - Son Güncelleme: 04.04.2023 07:45
Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında kazan kaynıyor! Karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı

Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene Survivor 2022'ye katılarak 3. olan Batuhan Karacakaya, şiddet iddiasıyla gündeme geldi.

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Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında kazan kaynıyor! Karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı

Oyuncu Batuhan Karacakaya ile sosyal medya fenomeni Ayşe Aslanpay arasında sular durulmuyor. Bir süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde birbirlerinden şiddet gördüklerini iddia edip videolar yayınlamıştı.

Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında kazan kaynıyor! Karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan ve Survivor yarışmasıyla yıldızını iyice parlatan oyuncu Batuhan Karacakaya son olarak şiddet haberleriyle gündeme gelmişti.

Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında kazan kaynıyor! Karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı

Ayşe Aslan, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında kazan kaynıyor! Karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı

Daha sonra Ayşe Fatma Aslanpay'ın Batuhan Karacakaya'ya saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

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