RAMAZAN İMSAKİYE
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Oğlunun düğününe gitmedi nedeni en büyük korkusu çıktı! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan oğlunun düğününe gidemedi

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam'da Dumrul karakterine hayat veren Hakan Karahan'ın fobisi yüzünden fobisi yüzünden oğlunun düğününe gidemediği ortaya çıktı... Hakan Karahan'ın oğlu Kaan önceki gün Sibel Öztek ile hayatını birleştirdi. Ancak babası düğünde yoktu. Nedeni ise Hakan Karahan'ın fobisi. Peki Hakan Karahan'a oğlunun düğününü kaçırtacak fobisi ne?

04.04.2023 08:25 - Son Güncelleme: 04.04.2023 08:25
Oğlunun düğününe gitmedi nedeni en büyük korkusu çıktı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan oğlunun düğününe gidemedi

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam'da oynayan Hakan Karahan en büyük korkusu yüzünden oğlunun en mutlu gününü kaçırdı. işte detaylar...

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Oğlunun düğününe gitmedi nedeni en büyük korkusu çıktı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan oğlunun düğününe gidemedi

Hakan Karahan oğlunun düğününe gidemedi.

Oğlunun düğününe gitmedi nedeni en büyük korkusu çıktı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan oğlunun düğününe gidemedi

En son atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da oynayan Hakan Karahan kayınpeder oldu. Fakat oğlunun düğününü göremedi.

Oğlunun düğününe gitmedi nedeni en büyük korkusu çıktı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan oğlunun düğününe gidemedi

Bülent Cankurt'un haberine göre; Karahan'ın, Gamze Duruman ile evliliğinden olan müzisyen oğlu Kaan Duruman, kendisi gibi Los Angeles'ta yaşayan Ahmet-Dolores Öztek çiftinin kızları Sibel Öztek ile geçen hafta Los Angeles'ta evlendi.

Oğlunun düğününe gitmedi nedeni en büyük korkusu çıktı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan oğlunun düğününe gidemedi

Çiftin ailesi ve dostları düğündeydi ama Karahan yoktu.

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