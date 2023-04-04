Oğlunun düğününe gitmedi nedeni en büyük korkusu çıktı! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan oğlunun düğününe gidemedi
Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam'da Dumrul karakterine hayat veren Hakan Karahan'ın fobisi yüzünden fobisi yüzünden oğlunun düğününe gidemediği ortaya çıktı... Hakan Karahan'ın oğlu Kaan önceki gün Sibel Öztek ile hayatını birleştirdi. Ancak babası düğünde yoktu. Nedeni ise Hakan Karahan'ın fobisi. Peki Hakan Karahan'a oğlunun düğününü kaçırtacak fobisi ne?
04.04.2023 08:25 - Son Güncelleme: 04.04.2023 08:25
Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam'da oynayan Hakan Karahan en büyük korkusu yüzünden oğlunun en mutlu gününü kaçırdı. işte detaylar...
En son atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da oynayan Hakan Karahan kayınpeder oldu. Fakat oğlunun düğününü göremedi.