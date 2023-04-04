O yüzük nedir öyle Hülya! Hülya Avşar'ın etiketlendiği fotoğrafta herkesin gözü yüzüğe kaydı! Sosyal medya sallandı
Magazin dünyasının en çok konuşulan kadınlarından biri olan Hülya Avşar, şimdilerde Yıldız De Bana adlı programla ekranlara geri döndü. Paylaşımlarından, söylediklerine kadar her hareketi olay olan Hülya Avşar'ın önceki gün etiketlendiği fotoğraf bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Nedeni ise Avşar kızının parmağındaki yüzüktü.
04.04.2023 07:26 - Son Güncelleme: 04.04.2023 07:26
Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan ve her söylediğiyle gündemde olmayı başaran Hülya Avşar, hiç şüphesiz her döneme damgasını vuran bir isim.