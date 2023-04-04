RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin O yüzük nedir öyle Hülya! Hülya Avşar'ın etiketlendiği fotoğrafta herkesin gözü yüzüğe kaydı! Sosyal medya sallandı

O yüzük nedir öyle Hülya! Hülya Avşar'ın etiketlendiği fotoğrafta herkesin gözü yüzüğe kaydı! Sosyal medya sallandı

Magazin dünyasının en çok konuşulan kadınlarından biri olan Hülya Avşar, şimdilerde Yıldız De Bana adlı programla ekranlara geri döndü. Paylaşımlarından, söylediklerine kadar her hareketi olay olan Hülya Avşar'ın önceki gün etiketlendiği fotoğraf bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Nedeni ise Avşar kızının parmağındaki yüzüktü.

04.04.2023 07:26 - Son Güncelleme: 04.04.2023 07:26
O yüzük nedir öyle Hülya! Hülya Avşar’ın etiketlendiği fotoğrafta herkesin gözü yüzüğe kaydı! Sosyal medya sallandı

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan ve her söylediğiyle gündemde olmayı başaran Hülya Avşar, hiç şüphesiz her döneme damgasını vuran bir isim.

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O yüzük nedir öyle Hülya! Hülya Avşar’ın etiketlendiği fotoğrafta herkesin gözü yüzüğe kaydı! Sosyal medya sallandı

Ekranlara 'Bana Yıldız De' adlı programla dönen Avşar kızının sosyal medyada etiketlendiği bir kare kafaları karıştırdı.

O yüzük nedir öyle Hülya! Hülya Avşar’ın etiketlendiği fotoğrafta herkesin gözü yüzüğe kaydı! Sosyal medya sallandı

Nedeni ise güzel yıldızın parmağındaki yüzük.

O yüzük nedir öyle Hülya! Hülya Avşar’ın etiketlendiği fotoğrafta herkesin gözü yüzüğe kaydı! Sosyal medya sallandı

Dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan o detay sosyal medyada çok konuşuldu.

O yüzük nedir öyle Hülya! Hülya Avşar’ın etiketlendiği fotoğrafta herkesin gözü yüzüğe kaydı! Sosyal medya sallandı

Avşar kızının yüzüğünün alameti farikası ise bilinmiyor.

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