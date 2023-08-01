"Başlama yine 'öpeceğim' diye" Bizimkiler'in Dummkopf'u ve Dilek'iydi! Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra buluştu:

Türkiye'nin unutulmaz dizilerinden biri olan 'Bizimkiler', 1990'lı yıllarda izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Bu dizideki 'Dilek' karakteriyle hafızalara kazınan Binnur Şerbetçioğlu ve 'Halis' karakterini canlandıran Ali Uyandıran, yıllar sonra duygusal bir buluşmaya imza attı. Uzun yıllardır bir araya gelmeyen ikili, sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğrafla hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Oyuncuların paylaştığı bu özel fotoğrafta, 'Bizimkiler' dizisinin unutulmaz anlarını hatırlatan bir hava vardı. Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, geçmişe dair anıları yad ederek nostaljik bir atmosfer oluşturdu. Paylaşıma ekledikleri etkileyici mesajlarla da izleyicilere duygusal anlar yaşattılar.
1989 - 2002 arasında ekrana gelen Bizimkiler dizisi 15 sezon boyunca kesintisiz olarak ekranlara geldi. Hâlâ akıllarda olan efsane dizinin oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ile Ali Uyandıran, yıllar sonra buluştu.
Dönemin fenomen dizisinde 'Halis' ve 'Dilek' karakterine hayat veren Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, yıllar sonra bir araya gelerek hasret giderdi.
Eski günleri yad eden Binnur Şerbetçioğlu, Ali Uyandıran ile objektif karşısında verdiği pozu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.