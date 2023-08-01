"Başlama yine 'öpeceğim' diye" Bizimkiler'in Dummkopf'u ve Dilek'iydi! Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra buluştu:

Türkiye'nin unutulmaz dizilerinden biri olan 'Bizimkiler', 1990'lı yıllarda izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Bu dizideki 'Dilek' karakteriyle hafızalara kazınan Binnur Şerbetçioğlu ve 'Halis' karakterini canlandıran Ali Uyandıran, yıllar sonra duygusal bir buluşmaya imza attı. Uzun yıllardır bir araya gelmeyen ikili, sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğrafla hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Oyuncuların paylaştığı bu özel fotoğrafta, 'Bizimkiler' dizisinin unutulmaz anlarını hatırlatan bir hava vardı. Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, geçmişe dair anıları yad ederek nostaljik bir atmosfer oluşturdu. Paylaşıma ekledikleri etkileyici mesajlarla da izleyicilere duygusal anlar yaşattılar.