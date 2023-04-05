RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Acun Ilıcalı son durumu açıkladı! Survivor Kardelen'i siz bir de Instagram'da görün sevgilisiyle pozları olay ki ne olay! Elendi mi merak ediliyordu

Acun Ilıcalı son durumu açıkladı! Survivor Kardelen'i siz bir de Instagram'da görün sevgilisiyle pozları olay ki ne olay! Elendi mi merak ediliyordu

Survivor bu sezon reyting beklentilerinin çok çok altında kalsa da, bir yandan da yayın hayatına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birleşme partisi yapılmış artık takımlar karıştırılarak maceraya yeniden başlanmıştı. Önceki akşam yine bir ödül oyunu oynandı ve olanlar oldu. Survivor'un ünlü yarışmacılarından Kardelen, oyun alanında sakatlandı. Kardelen Kalender'in acı için kıvrandığı o anlar ekranlara yansırken Kardelen hala ortalarda yok. Önceki gün Acun Ilıcalı'nın hakkında açıklama yaptığı, elendi mi merak edilen Kardelen günün en çok merak edilen isimlerinden biri...

05.04.2023 15:28 - Son Güncelleme: 05.04.2023 15:28
Acun Ilıcalı son durumu açıkladı! Survivor Kardelen’i siz bir de Instagram’da görün sevgilisiyle pozları olay ki ne olay! Elendi mi merak ediliyordu

Survivor'ın önceki gün yayınlanan bölümünde, ödül oyununda mavi takım yarışmacısı Kardelen talihsiz bir kaza geçirmişti. Konu hakkında Acun Ilıcalı açıklama yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı son durumu açıkladı! Survivor Kardelen’i siz bir de Instagram’da görün sevgilisiyle pozları olay ki ne olay! Elendi mi merak ediliyordu

Yarışmacılar ödül oyununda havuzun üzerine kurulan ağaçlara tırmanarak bayrakları toplamaya çalışmıştı.

Acun Ilıcalı son durumu açıkladı! Survivor Kardelen’i siz bir de Instagram’da görün sevgilisiyle pozları olay ki ne olay! Elendi mi merak ediliyordu

Kardelen ise ağaca tırmandığı esnada sakatlanmıştı.

Acun Ilıcalı son durumu açıkladı! Survivor Kardelen’i siz bir de Instagram’da görün sevgilisiyle pozları olay ki ne olay! Elendi mi merak ediliyordu

Dizinin döndüğünü söyleyen Kardelen, acı içinde kıvranarak havuza düşmüştü. Ekibin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan yarışmacı, oyun alanındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Ilıcalı konu hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

Acun Ilıcalı son durumu açıkladı! Survivor Kardelen’i siz bir de Instagram’da görün sevgilisiyle pozları olay ki ne olay! Elendi mi merak ediliyordu

"Kardelen'nin durumuyla ilgili doktorlarımızdan haber bekliyoruz. İki gün içinde Kardelen ile ilgili bir haber almayı umuyoruz. Yarın açık artırma oyunu oynanacak. Birleşmeden sonraki günlerde olan oyundu bu. Oyunda Kardelen görünecek ama bu oyun daha önce çekilmişti.''

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