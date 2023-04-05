Acun Ilıcalı son durumu açıkladı! Survivor Kardelen'i siz bir de Instagram'da görün sevgilisiyle pozları olay ki ne olay! Elendi mi merak ediliyordu
Survivor bu sezon reyting beklentilerinin çok çok altında kalsa da, bir yandan da yayın hayatına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birleşme partisi yapılmış artık takımlar karıştırılarak maceraya yeniden başlanmıştı. Önceki akşam yine bir ödül oyunu oynandı ve olanlar oldu. Survivor'un ünlü yarışmacılarından Kardelen, oyun alanında sakatlandı. Kardelen Kalender'in acı için kıvrandığı o anlar ekranlara yansırken Kardelen hala ortalarda yok. Önceki gün Acun Ilıcalı'nın hakkında açıklama yaptığı, elendi mi merak edilen Kardelen günün en çok merak edilen isimlerinden biri...
05.04.2023 15:28 - Son Güncelleme: 05.04.2023 15:28