Başarılarını bakın neye borçlular! Acun Ilıcalı, Sezen Aksu ve Sıla bu yöntemi uyguluyor! Setler, toplantılar, provalar iptal...

Ünlü isimler, kariyerlerinin yanı sıra yaşam tarzları, güzellik ve başarı sırlarıyla da sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Bazı ünlüler pahalı yöntemlerle kendini dinç ve sağlıklı tutarken bazıları oldukça basit bir formülle zinde kalıyor. Acun Ilıcalı, Sezen Aksu, Aslıhan Karalar ve Sıla gibi isimler de maliyetsiz ve basit bir formül tercih edenlerden. Peki bu isimlerin sırrı ne? İşte ünlülerin setleri, toplantıları, provaları iptal ettiren vazgeçilmez sırrı...