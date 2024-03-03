Cem Yılmaz’ın 13 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı! Bakın gönlünü kime kaptırmış! Topuklu ayakkabının gizemi çözüldü

Ahu Yağtu, Cansu Dere, Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Cem Yılmaz, geçen günlerde sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Cem Yılmaz'ın paylaşımındaki gizemli topuklu ayakkabının sahibi merak konusu olurken aşk iddiaları da ayyuka çıkmıştı. Yılmaz'ın paylaşımındaki topuklu ayakkabının sahibi belli oldu. Bakın Cem Yılmaz gönlünü kime kaptırmış...
Ahu Yağtu, Cansu Dere, Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Cem Yılmaz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.
Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yılmaz "O kaddaaaar" notuyla gizemli bir paylaşımda bulundu.
Yılmaz'ın yayımladığı fotoğrafta, yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısı görünen bir kadın vardı.