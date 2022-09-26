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Haberler Magazin Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin ikinci kız çocukları doğdu! İlk kare geldi Ela bebeğe ünlülerden yorum yağdı

Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin ikinci kız çocukları doğdu! İlk kare geldi Ela bebeğe ünlülerden yorum yağdı

Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin ikinci kız çocukları hayata 'merhaba' dedi! İlk kare geldi, Ela bebeğe ünlülerden yorum yağdı. Sevim Emre, Rojin Tufan ve İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin dünyaya gelen kızları Ela'ya yazdıkları mesajlarla dikkat çekti. İşte 2019 yılında tescilli güzel Amine Gülşe ile hayatını birleştiren Mesut Özil'in ikinci kızı Ela'nın ilk fotoğrafı...

26.09.2022 16:11 - Son Güncelleme: 26.09.2022 16:19
Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin ikinci kız çocukları doğdu! İlk kare geldi Ela bebeğe ünlülerden yorum yağdı

Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin ikinci kız çocukları doğdu! İlk kare geldi Ela bebeğe ünlülerden yorum yağdı.

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Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin ikinci kız çocukları doğdu! İlk kare geldi Ela bebeğe ünlülerden yorum yağdı

2019 yılında Mesut Özil ile nikah masasına oturan Amine Gülşe ikinci kez anne oldu.

Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin ikinci kız çocukları doğdu! İlk kare geldi Ela bebeğe ünlülerden yorum yağdı

2014'te Türkiye Güzeli seçilen Gülşe, bugün bir kız bebek dünyaya getirdi. Mesut Özil, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin ikinci kız çocukları doğdu! İlk kare geldi Ela bebeğe ünlülerden yorum yağdı

Özil, kızının fotoğrafını, "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" mesajıyla paylaştı.

Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin ikinci kız çocukları doğdu! İlk kare geldi Ela bebeğe ünlülerden yorum yağdı

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin ilk çocukları Eda, 2020 yılında dünyaya gelmişti.

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