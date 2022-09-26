Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin ikinci kız çocukları doğdu! İlk kare geldi Ela bebeğe ünlülerden yorum yağdı
Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin ikinci kız çocukları hayata 'merhaba' dedi! İlk kare geldi, Ela bebeğe ünlülerden yorum yağdı. Sevim Emre, Rojin Tufan ve İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin dünyaya gelen kızları Ela'ya yazdıkları mesajlarla dikkat çekti. İşte 2019 yılında tescilli güzel Amine Gülşe ile hayatını birleştiren Mesut Özil'in ikinci kızı Ela'nın ilk fotoğrafı...
26.09.2022 16:11 - Son Güncelleme: 26.09.2022 16:19
Başakşehirli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin ikinci kız çocukları doğdu! İlk kare geldi Ela bebeğe ünlülerden yorum yağdı.
2014'te Türkiye Güzeli seçilen Gülşe, bugün bir kız bebek dünyaya getirdi. Mesut Özil, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.