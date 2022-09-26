Bir Küçük Gün Işığı'nın fettan Sude'sinin eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Şeyma Korkmaz'ın eşi meğer Kardeşlerim'in o ismiymiş
Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz'ın özel hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Korkmaz'ın özellikle eşi merak edilerek "Şeyma Korkmaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Korkmaz'ın Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda rol alan Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...
26.09.2022 15:44 - Son Güncelleme: 26.09.2022 15:44
Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude karakterine hayat veren Şeyma Korkmaz hem güzelliği hem de başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.