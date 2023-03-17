Hababam Sınıfı'nın kıvırcık Ömer'i şimdilerde bakın ne yapıyor! Talip Güran'ın son halini gören tanıyamıyor: "Aynı kişi mi?"
Hababam Sınıfı'nın kıvırcık Ömer'i şimdilerde bakın ne yapıyor! Talip Güran'ın son halini gören tanıyamıyor, "Aynı kişi mi" yorumları yapıyor. Sinemaya 1972 yılında "Tatlı dillim" filmiyle giren, 1978 yılında rol aldığı "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" rolüyle üne kavuşan Talip Güran Bodrum'da yaşıyor ve bambaşka bir meslek icra ediyor. İşte Talip Güran'ın son hali ve yeni mesleği...
"AYNI KİŞİ Mİ?"
Hababam Sınıfı'nın kıvırcık Ömer'i şimdilerde bakın ne yapıyor! Talip Güran'ın son halini gören tanıyamıyor.
Sinemaya 1972 yılında "Tatlı dillim" filmiyle giren, 1978 yılında rol aldığı "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" rolüyle üne kavuşan Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı.
O ARTIK MARANGOZ
Bodrum'da yaşayan Güran, 1978 yılında rol aldığı Hababam Sınıfı filminin ardından oyunculuğu bıraktı. Bodrum'da kendisine ait olan marangozluk atölyesinde birbirinden renkli sandalyeler imal eden Güran, aynı zamanda restoran işletmeciliği de yapıyor.
Bodrum'a 1982 yılında taşındığını belirten Güran, "O günden beri Bodrum'da yaşıyorum. 2013 yılında Bodrum'da tahta sandalye imalatına başladım" diyerek geldiği süreci anlattı. İşletmeciliğini yaptığı mekanda ara sıra Hababam Sınıfı filmlerinin müziklerini de çaldıklarını belirten Güran, "Ara sıra Hababam sınıfının müziklerini de çalıyorum restoran da çok güzel oluyor. Nostalji yaşıyoruz buraya gelen insanlarla beraber" diyor.