Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan müjdeli haber geldi! Ünlü çift bebek bekliyor
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan müjdeli haber geldi! Stilist Başak Dizer ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettirmişlerdi. Ünlü çift, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebek beklediği öğrenildi. İşte detaylar...
17.11.2021 00:12
- Son Güncelleme: 17.11.2021 00:41
2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden müjdeli haber geldi.
Başak Dizer'in üç aylık hamile olduğu öğrenildi. Öte yandan çift bebeklerinin cinsiyetini henüz öğrenmediklerini açıkladı.
SOSYAL MEDYA SALLANDI
Kıvanç Tatlıtuğ'un baba olacağının öğrenilmesi üzerine ünlü oyuncunun hayranları harekete geçti.
Tatlıtuğ hayranları, ünlü çifti tebrik ederken "Kıvanç Tatlıtuğ'un genlerinin yayılacak olmasına çok sevindim" gibi esprili yorumlarda bulundu.