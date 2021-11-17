Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’ten yatak odası paylaşımı! Kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı salladı
Hilal Altınbilek'ten yatak odası paylaşımı! Başrolünü İbrahim Çelikkol ile paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyayı salladı. Sette çektiği bir videoyu Instgaram hesabında yayınlayan Altınbilek, kamera arkasındaki eğlenceli halleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Geceliğiyle objektif karşısına geçen Altınbilek güzelliğiyle büyülerken, paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı...
17.11.2021 01:17
- Son Güncelleme: 17.11.2021 01:37
Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova'da sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı.