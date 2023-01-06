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Haberler Magazin Yargı'nın Başsavcı Pars’ı fena yakalandı! Gizemli kadın kameraları görünce panikledi Mehmet Yılmaz Ak sevgili sorusuna bakın ne yanıt verdi

Yargı'nın Başsavcı Pars’ı fena yakalandı! Gizemli kadın kameraları görünce panikledi Mehmet Yılmaz Ak sevgili sorusuna bakın ne yanıt verdi

Yargı'nın Başsavcı Pars'ı fena yakalandı! Gizemli kadın kameraları görünce panikledi Mehmet Yılmaz Ak, 'sevgili' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Kendisinden 14 yaş küçük Nazlı Çetin ile geçtiğimiz şubat ayında yolları ayıran oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisinde canlandırdığı Başsavcı Pars karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Önceki gün yanında kız arkadaşıyla Rumelihisarı'nda objektiflere takılan ve baş başa kahvaltı yaparken görüntülenen oyuncu, mekandan kız arkadaşıyla arka arkaya çıkarken gizemli kadın eliyle yüzünü gizleyerek görüntü vermek istemedi ve hızlıca aracına yöneldi.

06.01.2023 09:19 - Son Güncelleme: 06.01.2023 09:24
Yargı’nın Başsavcı Pars’ı fena yakalandı! Gizemli kadın kameraları görünce panikledi Mehmet Yılmaz Ak sevgili sorusuna bakın ne yanıt verdi

Yargı'nın Başsavcı Pars'ı fena yakalandı! Gizemli kadın kameraları görünce panikledi Mehmet Yılmaz Ak sevgili sorusuna bakın ne yanıt verdi...

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Yargı’nın Başsavcı Pars’ı fena yakalandı! Gizemli kadın kameraları görünce panikledi Mehmet Yılmaz Ak sevgili sorusuna bakın ne yanıt verdi

Başsavcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz Ak, bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşıyordu.

Yargı’nın Başsavcı Pars’ı fena yakalandı! Gizemli kadın kameraları görünce panikledi Mehmet Yılmaz Ak sevgili sorusuna bakın ne yanıt verdi

Rekortmen dizinin her hafta performansıyla kendisine hayran bırakan Savcı ParsMehmet Yılmaz Ak geçtiğimiz şubat ayında sevgilisinden ayrıldı.

Yargı’nın Başsavcı Pars’ı fena yakalandı! Gizemli kadın kameraları görünce panikledi Mehmet Yılmaz Ak sevgili sorusuna bakın ne yanıt verdi

İş hayatında başarıyı yakalayan oyuncunun özel hayatında ise işler yolunda gitmedi.

Yargı’nın Başsavcı Pars’ı fena yakalandı! Gizemli kadın kameraları görünce panikledi Mehmet Yılmaz Ak sevgili sorusuna bakın ne yanıt verdi

Miss Turkey finalistlerinden Nazlı Çetin'le Mehmet Yılmaz Ak fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrıldı.

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