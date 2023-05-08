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Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliği hakkında açık açık konuştu ilk kez itiraf etti: "Çok beğenilen bir eşe sahip olmak..."

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliği hakkında açık açık konuştu, ilk kez itiraf etti. Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını kaynatmıştı... Son dönemde rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in açıklamalarıyla gündemde. Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Başak Dizer bakın neler söyledi.

08.05.2023 13:37 - Son Güncelleme: 08.05.2023 13:37
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliği hakkında açık açık konuştu ilk kez itiraf etti: Çok beğenilen bir eşe sahip olmak...

"ÇOK BEĞENİLEN BİR EŞE SAHİP OLMAK..."

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliği hakkında açık açık konuştu, ilk kez itiraf etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliği hakkında açık açık konuştu ilk kez itiraf etti: Çok beğenilen bir eşe sahip olmak...

2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe adında bir erkek evlat sahibi oldu.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliği hakkında açık açık konuştu ilk kez itiraf etti: Çok beğenilen bir eşe sahip olmak...

Magazin basınında sık sık yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile uyumuyla dedikodu kazanını kaynatmıştı.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliği hakkında açık açık konuştu ilk kez itiraf etti: Çok beğenilen bir eşe sahip olmak...

Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya ile öpüşme sahnesi yüzünden evliliğinde kriz çıktığı ve Başak Dizer'in "Bir daha olursa boşarım" dedi iddiası günlece magazin gündeminde yer alırken Dizer'in aynı zamanda setten çıkmadığı da ileri sürülmüştü.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliği hakkında açık açık konuştu ilk kez itiraf etti: Çok beğenilen bir eşe sahip olmak...

Ardından gerçek ortaya çıkmış aslında Başak Dizer'in eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın dizideki stil danışmanı olduğu öğrenilmişti.

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