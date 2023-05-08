Nihat Doğan ile Deniz Akkaya'yı görenlerin nutku tutuldu meğer yıllar önce... Göbeğinde verdiği o poz dillere düştü: "Esas kız maço oğlan..."
Nihat Doğan ile Deniz Akkaya'yı görenlerin nutku tutuldu meğer yıllar önce... Göbeğinde verdiği o poz dillere düştü, görenlerin ağzı açık kaldı. Nihat Doğan ve Deniz Akkaya'nın eski halleri sosyal medya gündeminde. Şimdilerde baba olan Nihat Doğan'ın klibinde oynayan Deniz Akkaya estetiksiz hali herkesi şoke ederken, Nihat Doğan'ın gençliği de dikkat çekti. İkiliyi görenler, "Esas kız, maço oğlan ortalığı yıktı geçti" , "Böyle bir klip mi varmış" yorumları yapıldı.
08.05.2023 13:22 - Son Güncelleme: 08.05.2023 13:22
Nihat Doğan ile Deniz Akkaya'yı görenlerin nutku tutuldu meğer yıllar önce... Göbeğinde verdiği o poz dillere düştü, "Esas kız maço oğlan ortalığı yıktı geçti" yorumları havada uçuştu.
Yıllar önce Deniz Akkaya'yı klibinde oynatan Nihat Doğan'ın gençliğini görenler, "Nereden nereye" yorumları yaptı.