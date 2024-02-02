SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

46’lık Demet Şener gelin oldu! Tolga Arman’ın biricik aşkına bakın! “Beyaz nasıl da yakışmış” 13 yıl İbrahim Kutluay'la evli kalmıştı

1995 Miss Turkey Güzeli Demet Şener, hem kariyeri ham de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Şener, 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de ayrıldı. Aradığı aşkı Tolga Arman'da bulan Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen Şener'i gelinlikle gören hayranları "Çok güzelsin beyaz yakışmış", "Dupduru bir güzellik" yorumlarında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 12:52 Güncelleme 02 Şubat 2024, 13:02
46’lık Demet Şener gelin oldu! Tolga Arman’ın biricik aşkına bakın! “Beyaz nasıl da yakışmış” 13 yıl İbrahim Kutluay’la evli kalmıştı 1

1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında birinci olan Demet Şener, kariyeri kadar özel hayatı ile adından söz ettirdi.

46’lık Demet Şener gelin oldu! Tolga Arman’ın biricik aşkına bakın! “Beyaz nasıl da yakışmış” 13 yıl İbrahim Kutluay’la evli kalmıştı 2

2005 yılında İbrahim Kutluay'la dünyaevine giren ünlü mankenin bu evlilikten 2 evladı oldu.

▶️ 46'lık Demet Şener gelinlikle salın salına yürüdü

46’lık Demet Şener gelin oldu! Tolga Arman’ın biricik aşkına bakın! “Beyaz nasıl da yakışmış” 13 yıl İbrahim Kutluay’la evli kalmıştı 3

2018 yılında Kutluay'dan boşanan ve 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kalan Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu.

SON DAKİKA