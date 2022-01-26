Barış ve Ogeday'la sevgili olan Nisa neden ayrıldı? Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arası olanlar oldu ilk kıvılcım yandı!
Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... O yarışmacılardan bazıları şimdiler Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor dökmesine ama öyle bir çift var ki en küçük hareketleri bile merak konusuyken, kavganın ilk kıvılcımı ateşleniyor. Tabi o isimler eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı. Peki şimdilerde bir diğer Survivor yarışmacısı olan Ogeday Girişken'le sevgili olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasında neler oldu? Neden ayrıldılar?
26.01.2022 11:49
- Son Güncelleme: 26.01.2022 11:49
Survivor 2020 sonrası aşk yaşamaya başlayan ancak birbirlerine uluorta laf sokacak derecede kötü ayrılan, şimdilerde birlikte yarışıp, Survivor 2022 All-Star'da tüm gözlerinde üzerlerinde olduğu Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında ilk kıvılcım ateşlendi.
Barış Murat Yağcı'nın 'hiç muhatabım değilsin' diyerek Yağmur Banda'ya yanıt verdiği anlarda Nisa Bölükbaşı devreye girdi.
Nisa Bölükbaşı'nın 'Yağmur boş ver. Sen onun seviyesine düşme. Gel' dediğini fark eden Barış Murat Yağcı hemden devreye giriyor 'Onu kim söyledi? Sen mi?' yanıtı verdi.