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Haberler Magazin Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandırıyordu... Kılıbık Erol bakın kim çıktı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandırıyordu... Kılıbık Erol bakın kim çıktı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandırıyordu... Kılıbık Erol bakın kim çıktı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş... 1983 yapımı Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlu Erol'u canlandıran liseli gencin kim olduğunu duyan şaşıp kalıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor. Kılıbık filminde usta isimlerin oğullarını canlandıran genç oyuncunun Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından birinin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bakın Kılıbık'ın Erol'u hangi usta oyuncunun kardeşiymiş...

25.01.2022 10:43 - Son Güncelleme: 25.01.2022 10:53
Kılıbık filminde Kemal Sunal’ın oğlunu canlandırıyordu... Kılıbık Erol bakın kim çıktı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş...

Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandırıyordu! Kılıbık Erol bakın kim çıktı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş...

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Kılıbık filminde Kemal Sunal’ın oğlunu canlandırıyordu... Kılıbık Erol bakın kim çıktı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş...

Yönetmen koltuğunda Uğur İnan'ın oturduğu ve senaryosunu Osman F. Seden'in kaleme aldığı Türk komedi filmi Kılıbık filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor. Yapımcılığını Memduh Ün'ün üstlendiği film, 1983 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Reşitpaşa Şirin Sokak'ta çekilmiştir.

Kılıbık filminde Kemal Sunal’ın oğlunu canlandırıyordu... Kılıbık Erol bakın kim çıktı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş...

KILIBIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk babası olan Kamil, borç harç içinde yaşayan ve kirada oturduğu evin sahibi ile sürekli sorunlar yaşayan orta halli bir vatandaştır. Aynı zamanda kılıbık biri olan Kamil, karısının aşırı masrafları ve bitmeyen istekleri yüzünden hayatından bezmiştir.

Kılıbık filminde Kemal Sunal’ın oğlunu canlandırıyordu... Kılıbık Erol bakın kim çıktı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş...

Ev sahibi Müslim'in kendisini evinden atmak için yaptığı eziyetlerden bıkan Kamil, ondan şikayetçi olmak için karakola başvurur. Kılıbık Kamil, burada bir yanlış anlama sonucu ünlü bir cani olan Kara Bela'ya benzetilince birbirinden komik olaylar yaşanır.

Kılıbık filminde Kemal Sunal’ın oğlunu canlandırıyordu... Kılıbık Erol bakın kim çıktı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş...

Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrolü paylaştığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kılıbık'ta 'Erol' isimli bir genci canlandıran Günay Girik, usta oyuncu Fatma Girik'in kardeşi çıktı.

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