Kılıbık filminde Kemal Sunal’ın oğlunu canlandırıyordu... Kılıbık Erol bakın kim çıktı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş...

Ev sahibi Müslim'in kendisini evinden atmak için yaptığı eziyetlerden bıkan Kamil, ondan şikayetçi olmak için karakola başvurur. Kılıbık Kamil, burada bir yanlış anlama sonucu ünlü bir cani olan Kara Bela'ya benzetilince birbirinden komik olaylar yaşanır.