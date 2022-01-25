Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandırıyordu... Kılıbık Erol bakın kim çıktı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!
Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandırıyordu... Kılıbık Erol bakın kim çıktı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş... 1983 yapımı Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlu Erol'u canlandıran liseli gencin kim olduğunu duyan şaşıp kalıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor. Kılıbık filminde usta isimlerin oğullarını canlandıran genç oyuncunun Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından birinin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bakın Kılıbık'ın Erol'u hangi usta oyuncunun kardeşiymiş...
25.01.2022 10:43
- Son Güncelleme: 25.01.2022 10:53
Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandırıyordu! Kılıbık Erol bakın kim çıktı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş...
Yönetmen koltuğunda Uğur İnan'ın oturduğu ve senaryosunu Osman F. Seden'in kaleme aldığı Türk komedi filmi Kılıbık filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor. Yapımcılığını Memduh Ün'ün üstlendiği film, 1983 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Reşitpaşa Şirin Sokak'ta çekilmiştir.
Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrolü paylaştığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kılıbık'ta 'Erol' isimli bir genci canlandıran Günay Girik, usta oyuncu Fatma Girik'in kardeşi çıktı.