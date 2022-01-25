Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın'la ilgili bomba sözler! Kıvanç'ın çıplak resimleriyle yüzleştirilen Erkan Özerman: 'Sen bu gece kimle yattın?'
Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın'la ilgili bomba sözler! Kıvanç'ın çıplak resimleriyle yüzleştirilince verdiği yanıtla şoke eden Erkan Özerman, açıklamalarıyla bir kez daha şaşkına çevirdi. Güzellik yarışmasına katılan erkek yarışmacıları taciz ettiği iddia edilen Erkan Özerman Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında yaptığı açıklamalarla ağızları açık bıraktı. Bir dönem sevgili olan ikilinden Azra Akın'a sert ifadeler kullanan Özerman "Kıvanç' a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı" dedi. İşte detaylar...
'SEN BU GECE KİMLE YATTIN?'
Kıvanç Tatlıtuğ ve eski sevgilisi Azra Akın'la ilgili bomba sözler! Kıvanç'ın çıplak resimleriyle yüzleştirilen Erkan Özerman açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Best Model Of Turkey ve Best Model of The World'ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman, konuk olduğu programda öyle açıklamalarda bulundu ki, herkes şoke oldu.
Bir süredir yarışmadaki erkekleri taciz ettiği iddiasıyla gündem olan Özerman 2002 Miss World'de Dünya Güzeli Azra Akın ve bir dönem sevgilisi de olan 2002 Best Model of the World seçilen Kıvanç Tatlıtuğ hakkında olay iddialarda bulundu.
Bir dönem sevgili olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında ilginç sözler söyleyen Özerman herkesi şoke etti. Erkan Özerman'ın hedefinde Azra Akın vardı. İkilinin sevgili olduğu dönemi anlatan Özerman açıklamasında "Onun Kıvanç'a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı. Öyle ahlaksızdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık.
"İFTİRA ATTI!"
O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'de çalışıyor. Telefon açıyor 'Sen bu gece kimle yattın, kimle kalktın?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç'a atılan iftirayı burada anlatamam" iddiasında bulundu.