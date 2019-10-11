Dünyanın En Güzel Kadınları listesine 5 Türk kadını da girdi! İşte kainatın en güzel kadınları!

Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan ABD merkezli bir internet sitesi, 5 Türk kadınını da listeye aldı. Top Beauty World sitesi En Güzel 100 Kadını seçerken Türk isimleri de eklemeyi unutmadı. Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde Türk kadınlarının da yer alması sosyal medyada gündem oldu. Gurur duyanların sayısı bir hayli yüksekken Dünyanın En Güzel 100 Kadını arasına giren isimler de açıklandı. İşte en güzel kadınlar listesine yer alan Türk kadınları...

11.10.2019 13:03 - Son Güncelleme: 11.10.2019 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





