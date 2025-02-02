Gökhan Türkmen’den zehir zemberek Mert Demir açıklaması! “Emek hırsızı” Berfu Yenenler'in sorusu ortalığı karıştırdı

Ben her zaman söylüyorum. Ben şu an alelade birisi olarak konuşuyorum. Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil.

Bütün böyle şeylere kızıyorum. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum"

Daha önce bir radyo programına çıkan Türkmen'e, şarkılardan sonra dinlenme rakamlarına bakıp bakmadığı sorusu sorulmuştu.

Şarkıcı, şunları söylemişti: "Aklıma düşerse YouTube klip izlenmesine bakıyorum bazen işte repertuvar değiştirirken eklerken şarkının durumuna bakıyorum.