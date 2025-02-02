Gökhan Türkmen’den zehir zemberek Mert Demir açıklaması! “Emek hırsızı” Berfu Yenenler'in sorusu ortalığı karıştırdı

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, geçtiğimiz günEser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in programına konuk oldu.
Program sırasında Mert Demir ve Oğuzhan Koç arasında bir seçim yapması söylenen Türkmen, açıklamalarıyla dikkat çekti.
Berfu Yenenler'in "Mert Demir'i müzikal anlamda beğenir misin?" sorusuna Türkmen, çok sert bir cevap verdi.
Türkmen, şu ifadeleri kullandı: "Mert fazla esinlenmeyi seven bir arkadaş. Oradan ben çok böyle şey yapamıyorum yani.
Çok da aslında bunları farkında olmadığım zamanlar bilirdim, severdim. Ben de aslında başarılı buluyorum bu arada.
Ben her zaman söylüyorum. Ben şu an alelade birisi olarak konuşuyorum. Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil.
Bütün böyle şeylere kızıyorum. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum"
Daha önce bir radyo programına çıkan Türkmen'e, şarkılardan sonra dinlenme rakamlarına bakıp bakmadığı sorusu sorulmuştu.
Şarkıcı, şunları söylemişti: "Aklıma düşerse YouTube klip izlenmesine bakıyorum bazen işte repertuvar değiştirirken eklerken şarkının durumuna bakıyorum.
Ne kadar dinlenmiş ne kadar dinleniyor ona göre çıkarıyorum. Aslında onun dışında neden az dinleniyor ya da çok az dinleniyor deyip kahrolma ya da çok fazla dinlenmiş diyerek şımarma durumum yok. Her zaman yeni şarkıya odaklanıp o şarkının zamanı olduğuna inanıyorum"