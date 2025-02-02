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Gökhan Türkmen’den zehir zemberek Mert Demir açıklaması! “Emek hırsızı” Berfu Yenenler'in sorusu ortalığı karıştırdı

Berfu Yenenler'in programına konuk olan Gökhan Türkmen, Mert Demir ile ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Program sırasında Mert Demir ve Oğuzhan Koç arasında bir seçim yapması söylenen Türkmen, "Emek hırsızı" çıkışıyla herkesi şaşırttı. İşte Gökhan Türkmen'in o açıklaması...

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 15:49 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 15:49
Gökhan Türkmen’den zehir zemberek Mert Demir açıklaması! Emek hırsızı Berfu Yenenler’in sorusu ortalığı karıştırdı

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, geçtiğimiz günEser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in programına konuk oldu.

Gökhan Türkmen’den zehir zemberek Mert Demir açıklaması! Emek hırsızı Berfu Yenenler’in sorusu ortalığı karıştırdı

Program sırasında Mert Demir ve Oğuzhan Koç arasında bir seçim yapması söylenen Türkmen, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Gökhan Türkmen’den zehir zemberek Mert Demir açıklaması! Emek hırsızı Berfu Yenenler’in sorusu ortalığı karıştırdı

Berfu Yenenler'in "Mert Demir'i müzikal anlamda beğenir misin?" sorusuna Türkmen, çok sert bir cevap verdi.

Gökhan Türkmen’den zehir zemberek Mert Demir açıklaması! Emek hırsızı Berfu Yenenler’in sorusu ortalığı karıştırdı

Türkmen, şu ifadeleri kullandı: "Mert fazla esinlenmeyi seven bir arkadaş. Oradan ben çok böyle şey yapamıyorum yani.

Gökhan Türkmen’den zehir zemberek Mert Demir açıklaması! Emek hırsızı Berfu Yenenler’in sorusu ortalığı karıştırdı

Çok da aslında bunları farkında olmadığım zamanlar bilirdim, severdim. Ben de aslında başarılı buluyorum bu arada.

Gökhan Türkmen’den zehir zemberek Mert Demir açıklaması! Emek hırsızı Berfu Yenenler’in sorusu ortalığı karıştırdı

Ben her zaman söylüyorum. Ben şu an alelade birisi olarak konuşuyorum. Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil.

Gökhan Türkmen’den zehir zemberek Mert Demir açıklaması! Emek hırsızı Berfu Yenenler’in sorusu ortalığı karıştırdı

Bütün böyle şeylere kızıyorum. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum"

Gökhan Türkmen’den zehir zemberek Mert Demir açıklaması! Emek hırsızı Berfu Yenenler’in sorusu ortalığı karıştırdı

Daha önce bir radyo programına çıkan Türkmen'e, şarkılardan sonra dinlenme rakamlarına bakıp bakmadığı sorusu sorulmuştu.

Gökhan Türkmen’den zehir zemberek Mert Demir açıklaması! Emek hırsızı Berfu Yenenler’in sorusu ortalığı karıştırdı

Şarkıcı, şunları söylemişti: "Aklıma düşerse YouTube klip izlenmesine bakıyorum bazen işte repertuvar değiştirirken eklerken şarkının durumuna bakıyorum.

Gökhan Türkmen’den zehir zemberek Mert Demir açıklaması! Emek hırsızı Berfu Yenenler’in sorusu ortalığı karıştırdı

Ne kadar dinlenmiş ne kadar dinleniyor ona göre çıkarıyorum. Aslında onun dışında neden az dinleniyor ya da çok az dinleniyor deyip kahrolma ya da çok fazla dinlenmiş diyerek şımarma durumum yok. Her zaman yeni şarkıya odaklanıp o şarkının zamanı olduğuna inanıyorum"