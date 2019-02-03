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Barış Manço ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı! Lale Manço: Bir sanatçının ulaşabileceği en büyük mertebe

Barış Manço'nun ölümünün 20'nci yıldönümü mezarı başında ailesi ve sevenleri vardı. Türkiye'de Anadolu Rock müzik kültürünün kurucularından olan şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı ile Devlet Sanatçısı ve Kültür Elçisi olan unutulmaz sanatçı Barış Manço için Kadıköy ve Beşiktaş'tan mezarın bulunduğunu Kanlıca'ya vapur kaldırdı.

03.02.2019 16:21 - Son Güncelleme: 03.02.2019 16:33
Barış Manço ölümünün 20'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı!

Barış Manço'nun ölüm yıldönümünde duygu seli yaşandı. Kadıköy ve Beşiktaş'tan kalkan vapurlar Manço'nun sevenlerini Kanlıca'ya götürdü.

BARIŞ MANÇO'NUN MEZARININ BAŞINDA AYAKTA DURACAK YER KALMADI! - TIKLA

Barış Manço ölümünün 20'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı!

Vapur, önce Kadıköy İskelesi'nde bekleyen sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı ve çoçukları Doğukan ve Batıkan Manço ile hayranlarını aldı.

Barış Manço ölümünün 20'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı!

Ardından Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan vapur, sanatçının burada bekleyen hayranlarını alarak Kanlıca'ya doğru yola çıktı.

Barış Manço ölümünün 20'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı!

Hınca hınç dolan vapurda sanatçının çok sayıda hayranı ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Barış Manço ölümünün 20'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı!

Öğrenciler ve İzManço isimli müzik grubu, yolculuk boyunca sanatçının eserlerini seslendirdi.

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