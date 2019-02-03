Barış Manço ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı! Lale Manço: Bir sanatçının ulaşabileceği en büyük mertebe
Barış Manço'nun ölümünün 20'nci yıldönümü mezarı başında ailesi ve sevenleri vardı. Türkiye'de Anadolu Rock müzik kültürünün kurucularından olan şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı ile Devlet Sanatçısı ve Kültür Elçisi olan unutulmaz sanatçı Barış Manço için Kadıköy ve Beşiktaş'tan mezarın bulunduğunu Kanlıca'ya vapur kaldırdı.
03.02.2019 16:21 - Son Güncelleme: 03.02.2019 16:33
Barış Manço'nun ölüm yıldönümünde duygu seli yaşandı. Kadıköy ve Beşiktaş'tan kalkan vapurlar Manço'nun sevenlerini Kanlıca'ya götürdü.
BARIŞ MANÇO'NUN MEZARININ BAŞINDA AYAKTA DURACAK YER KALMADI! - TIKLA
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