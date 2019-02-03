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Arsenal'in yıldızı Mesut Özil müstakbel eşi Amine Gülşe'nin gelinliği için kesenin ağzını açtı! İşte ünlülerin gelinlikleri

Mesut Özil ile Amine Gülşen'in evlilik hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğünü Haziran ayında Londra'daki tarihi bir kalede evleneceğini iddia ediliyor. Mesut Özil, nişanlısı Gülşe için kesenin ağzını açtı. Özil, 25 yaşındaki Gülşe'nin beğendiği gelinlik için yaklaşık 520 bin TL ödeyecek. İşte ünlü isimlerin gelinlikleri...

03.02.2019 14:15 - Son Güncelleme: 03.02.2019 14:19
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil müstakbel eşi Amine Gülşe'nin gelinliği için kesenin ağzını açtı! İşte ünlülerin gelinlikleri

Mesut Özil, 25 yaşındaki nişanlısı Amine Gülşe'nin gelinliği için 520 bin lira ödeyecek. İşte Mesut Özil - Amine Gülşe çiftinin düğününden detaylar...

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil müstakbel eşi Amine Gülşe'nin gelinliği için kesenin ağzını açtı! İşte ünlülerin gelinlikleri

Haziran ayında İngiltere'de evlenmeye hazırlanan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğün detayları, yavaş yavaş belli olmaya başladı. Özil, nişanlısı Gülşe için kesenin ağzını açtı. Özil, Gülşe'nin beğendiği gelinlik için yaklaşık 520 bin TL ödeyecek.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil müstakbel eşi Amine Gülşe'nin gelinliği için kesenin ağzını açtı! İşte ünlülerin gelinlikleri

GELİNLİK İÇİN 520 BİN TL ÖDEYECEK

Çiftin, Londra'daki tarihi bir kalede evleneceğini iddia eden İngiliz basını şimdi de Gülşe'nin gelinlik tercihini açıkladı. Zuhair Murad'ın sıkı bir hayranı olan güzel oyuncu, Lübnanlı tasarımcıya gelinlik siparişi verdi. Özil, özel tasarım bir gelinlik giyecek olan 25 yaşındaki aşkı için kesenin ağzını açtı. Gelinlik için 100 bin doları yani yaklaşık 520 bin lirayı gözden çıkaran yıldız futbolcu, bonkörlüğünü de bir kez daha gözler önüne serdi.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil müstakbel eşi Amine Gülşe'nin gelinliği için kesenin ağzını açtı! İşte ünlülerin gelinlikleri

MESUT ÖZİL'İN KAZANCI

Haftalık kazancı 350 bin sterlin yani yaklaşık 2 milyon 350 bin lira olan Mesut Özil'in Londra'nın ardından İstanbul ve memleketi Zonguldak'taki düğün kutlamaları için toplamda ne kadar masraf yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil müstakbel eşi Amine Gülşe'nin gelinliği için kesenin ağzını açtı! İşte ünlülerin gelinlikleri
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