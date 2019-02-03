Arsenal'in yıldızı Mesut Özil müstakbel eşi Amine Gülşe'nin gelinliği için kesenin ağzını açtı! İşte ünlülerin gelinlikleri
Mesut Özil ile Amine Gülşen'in evlilik hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğünü Haziran ayında Londra'daki tarihi bir kalede evleneceğini iddia ediliyor. Mesut Özil, nişanlısı Gülşe için kesenin ağzını açtı. Özil, 25 yaşındaki Gülşe'nin beğendiği gelinlik için yaklaşık 520 bin TL ödeyecek. İşte ünlü isimlerin gelinlikleri...
GELİNLİK İÇİN 520 BİN TL ÖDEYECEK
Çiftin, Londra'daki tarihi bir kalede evleneceğini iddia eden İngiliz basını şimdi de Gülşe'nin gelinlik tercihini açıkladı. Zuhair Murad'ın sıkı bir hayranı olan güzel oyuncu, Lübnanlı tasarımcıya gelinlik siparişi verdi. Özil, özel tasarım bir gelinlik giyecek olan 25 yaşındaki aşkı için kesenin ağzını açtı. Gelinlik için 100 bin doları yani yaklaşık 520 bin lirayı gözden çıkaran yıldız futbolcu, bonkörlüğünü de bir kez daha gözler önüne serdi.