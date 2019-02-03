Arsenal'in yıldızı Mesut Özil müstakbel eşi Amine Gülşe'nin gelinliği için kesenin ağzını açtı! İşte ünlülerin gelinlikleri

GELİNLİK İÇİN 520 BİN TL ÖDEYECEK

Çiftin, Londra'daki tarihi bir kalede evleneceğini iddia eden İngiliz basını şimdi de Gülşe'nin gelinlik tercihini açıkladı. Zuhair Murad'ın sıkı bir hayranı olan güzel oyuncu, Lübnanlı tasarımcıya gelinlik siparişi verdi. Özil, özel tasarım bir gelinlik giyecek olan 25 yaşındaki aşkı için kesenin ağzını açtı. Gelinlik için 100 bin doları yani yaklaşık 520 bin lirayı gözden çıkaran yıldız futbolcu, bonkörlüğünü de bir kez daha gözler önüne serdi.