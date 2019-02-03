Barış Manço'nun ölümünün 20'nci yıldönümü mezarı başında ailesi ve sevenleri vardı. Türkiye'de Anadolu Rock müzik kültürünün kurucularından olan şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı ile Devlet Sanatçısı ve Kültür Elçisi olan unutulmaz sanatçı Barış Manço için Kadıköy ve Beşiktaş'tan mezarın bulunduğunu Kanlıca'ya vapur kaldırdı.
Barış Manço ölümünün 20'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı!03 Şubat 2019, Pazar
- Barış Manço ölümünün 20'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı!
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