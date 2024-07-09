Barış Alper Yılmaz babasıyla meşhur çocukluk fotoğrafını tekrarladı! Yine et yedi sosyal medyada gündem oldu! "Ye Barış'ım ye..."

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, sosyal medyada nostaljik ve eğlenceli bir paylaşıma imza attı. Yıllar önce babasıyla çekildiği meşhur çocukluk fotoğrafını yeniden canlandıran Yılmaz, yine et yerken poz verdi. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.
Barış Alper Yılmaz babasıyla meşhur çocukluk fotoğrafını yeniden canlandırdı! Yine et yedi, sosyal medyada gündem oldu.
Son günlerde hiç kuşkusuz hem spor hem de magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında ilk sırada Barış Alper Yılmaz yer alıyor.
Instagram'da 1,9 milyon takipçisi olan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da ve A Milli Takım'da verdiği mücadeleyle büyük destek aldı.