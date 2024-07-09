Barış Alper Yılmaz babasıyla meşhur çocukluk fotoğrafını tekrarladı! Yine et yedi sosyal medyada gündem oldu! "Ye Barış'ım ye..."

1 Barış Alper Yılmaz babasıyla meşhur çocukluk fotoğrafını yeniden canlandırdı! Yine et yedi, sosyal medyada gündem oldu.

2 Son günlerde hiç kuşkusuz hem spor hem de magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında ilk sırada Barış Alper Yılmaz yer alıyor.