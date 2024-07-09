Uzay ve Kuzey annesini öpmeye doyamadı! Çağla Şıkel sosyal medya hesabından paylaştı! "Çocuklar iyice anneci oldu..."

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlarda bulunan Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu. İki oğlu Uzay ve Kuzey'in annelerini öperken çekilen fotoğraflarını paylaşan Şıkel, takipçilerinden büyük ilgi gördü.