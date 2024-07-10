Asker kaçağı itirafı ve kalça estetiği çok konuşulmuştu... 40 kilo veren 49'luk Linet bir deri bir kemik!

Ünlü şarkıcı Linet, son dönemdeki fiziksel değişimiyle hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle kalça bölgesindeki belirgin değişiklikler, estetik operasyon iddialarını gündeme getiriyor. Linet, bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, estetik operasyon geçirip geçirmediği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak ünlü şarkıcının son hali, görenleri şaşkına çeviriyor. Linet'in son dönemdeki fiziksel değişimi, sosyal medyada ve magazin dünyasında sıkça konuşuluyor. Ünlü şarkıcı, her zamanki gibi sahne performansları ve güçlü sesiyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor.