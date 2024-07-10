Asker kaçağı itirafı ve kalça estetiği çok konuşulmuştu... 40 kilo veren 49'luk Linet bir deri bir kemik!

Ünlü şarkıcı Linet, son dönemdeki fiziksel değişimiyle hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle kalça bölgesindeki belirgin değişiklikler, estetik operasyon iddialarını gündeme getiriyor. Linet, bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, estetik operasyon geçirip geçirmediği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak ünlü şarkıcının son hali, görenleri şaşkına çeviriyor. Linet'in son dönemdeki fiziksel değişimi, sosyal medyada ve magazin dünyasında sıkça konuşuluyor. Ünlü şarkıcı, her zamanki gibi sahne performansları ve güçlü sesiyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor.
Linet'in bir röportajında yaptığı asker kaçağı itirafı ise büyük yankı uyandırmıştı. İsrail'de doğduğunu belirten Linet, "Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada." sözleriyle dikkat çekmişti.
Verdiği bir konserindeki iddialı kıyafetiyle çok konuşulan 49 yaşındaki Linet'in vücudundaki değişim dikkatlerden kaçmamıştı.
2020 yılındaki bir konserinde vücudunu saran bir elbise tercih eden ünlü şarkıcının estetik yaptırdığı öğrenilmişti. İncecik Linet'in hayli belirginleşen kalça yapısı Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian'ı akıllara getirmişti.