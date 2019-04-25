Eski manken Selin Toktay yıllar sonra ortaya çıktı! 90'ların aranan ismi evliliği hakkında ilk kez konuştu!
Selin Toktay, evliliği hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Uzun süredir sakin bir yaşam süren eski manken Selin Toktay, eşinden boşanacağına yönelik haberlerle gündeme geldi. Toktay, bir kanalda yayınlanan magazin programının sunucularına gönderdiği mesajla iddialara yanıt verdi. 13 yıl önce iş insanı Ali Rıza Özderici ile evlenen Selin Toktay kimdir?
Bir zamanların en ünlü mankeni Selin Toktay, 13 yıl önce iş insanı Ali Rıza Özderici ile dünyaevine girdi. Ali Rıza Özderici ile evlendikten sonra podyumlara veda eden ve 3 çocuk annesi olan Selin Toktay, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.2 yıl önce eşi ve 3 çocuğu ile Kanada'ya yerleşen Selin Toktay boşanma iddialarına bir kanalda yayınlanan magazin programında yanıt verdi.
SELİN TOKTAY BOŞANMA İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU!
Selin Toktay, 13 yıl önce evlendiği iş insanı Ali Rıza Özderici ile boşanacaklarına dair çıkan haberlere yanıt verdi: 2006 Aralık ayında evlendiğimiz günden itibaren Allah korusun bir gün bile ayrılmayı, hele ki bu tarz konularda çocuklarımızı bir salise bile huzursuz etmeyi hiç düşünmedik.
"ALLAH İZİN VERİRSE BU DÜNYADAKİ YOLCULUĞUMUZU..."
Hamdolsun mutlu beraberliğimiz devam ediyor. Allah izin verirse de bu dünyadaki yolculuğumuzu beraber tamamlamayı arzu ediyoruz. Her şey Allah'tan ama bu tarz yıkıcı haberleri yaparken olayın muatabları ile mutlaka iletişime geçilse... Bazen çok sık görüşemediğimiz aile büyüklerimiz bu tarz haberler karşısında şaşırıp bize üzüntülerini dile getiriyorlar. Bu da bizleri özellikle yaşanmıyor olduğu durumlar üzerine derinden üzüyor. Her şey ailemizde çok şükür huzurla, mutlulukla, sağlıkla, beraberce devam ettiğini belirtmek istiyorum.