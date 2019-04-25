Eski manken Selin Toktay yıllar sonra ortaya çıktı! 90'ların aranan ismi evliliği hakkında ilk kez konuştu!

"ALLAH İZİN VERİRSE BU DÜNYADAKİ YOLCULUĞUMUZU..."

Hamdolsun mutlu beraberliğimiz devam ediyor. Allah izin verirse de bu dünyadaki yolculuğumuzu beraber tamamlamayı arzu ediyoruz. Her şey Allah'tan ama bu tarz yıkıcı haberleri yaparken olayın muatabları ile mutlaka iletişime geçilse... Bazen çok sık görüşemediğimiz aile büyüklerimiz bu tarz haberler karşısında şaşırıp bize üzüntülerini dile getiriyorlar. Bu da bizleri özellikle yaşanmıyor olduğu durumlar üzerine derinden üzüyor. Her şey ailemizde çok şükür huzurla, mutlulukla, sağlıkla, beraberce devam ettiğini belirtmek istiyorum.