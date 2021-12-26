Defne Samyeli yıllar önceki sözlerine açıklık getirdi! ‘Susam yağıyla vücudumu fırçalıyorum’ diyen Defne’nin sabah rutinine bakın!
Defne Samyeli yıllar önceki sözlerine açıklık getirdi! Defne Samyeli, 2020 yılında verdiği bir röportajda "Geç yatar, geç kalkarım. Uyanınca ılık, sirkeli su içerim. Susam yağıyla vücudumu fırçalar, 15 dakika egzersiz yaparım" ifadelerini kullanmıştı. Okan Bayülgen'in programına katılan Samyeli'ne o sözleri hatırlatıldı. "Her gün fırçalamıyorum tabi ki" diyen Samyeli, bakım yapmanın psikolojisine iyi geldiğini belirterek samimi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Sosyal medya hesabında yayınladığı pozlar ve sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetlerin yanı sıra fit haliyle de sık sık adından söz ettiren Defne Samyeli, yıllar önce verdiği bir röportajda "Geç yatar, geç kalkarım. Uyanınca ılık, sirkeli su içerim. Susam yağıyla vücudumu fırçalar, 15 dakika egzersiz yaparım" ifadelerini kullanmıştı.
Okan Bayülgen, "2020'deki röportajında mühim şeyler söylüyorsun. Sizin evde bana bir oda var mı? Ben bu hayatı istiyorum" diyerek o röportajı tekrar gündeme getirdi.
Defne Samyeli ise "Ben kendime bakmakla mutlu olan birisiyim, bakım yapmak psikolojimi hemen düzeltiyor. Mesela yoğurt sürüyorum, o bile bana yarıyor. Pahalı kremlere asla para harcamam. Sabahları ayaklarımdan başlayarak vücudumu fırçalıyorum, vücudumdaki kan dolaşımını harekete geçiriyorum" diyerek susam yağını nasıl uyguladığını anlattı.