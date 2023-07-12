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Haberler Magazin "Barbie'ye benzeyeceğim" demiş yalanları ortaya dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle tanınamıyor estetik kurbanı

"Barbie'ye benzeyeceğim" demiş yalanları ortaya dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle tanınamıyor estetik kurbanı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Sima Şerafettinova, yarışmayla birlikte ekranlara da veda etmişti. Yarışmada agresif ve kavgacı kişiliğiyle bilinen Sima Şerafettinova 'Barbie'ye benzemek' istediğini sık sık dile getiriyordu. Ayrıca yarışmada bazı yalanları da ortaya çıkmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sima Şerafettinova'yı artık kimse tanıyamıyor. Eski haliyle şimdiki hali iki ayrı insan gibi. Sima Şerafettinova, yüzüne yaptırdığı estetiklerle dikkat çekti. Sima'nın eski halinden eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi&hellip;

12.07.2023 06:04 - Son Güncelleme: 12.07.2023 06:04
Barbie’ye benzeyeceğim demiş yalanları ortaya dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle tanınamıyor estetik kurbanı

Bir döneme damga vuran yarışma 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, şimdi tanınmaz halde. Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu.

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Barbie’ye benzeyeceğim demiş yalanları ortaya dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle tanınamıyor estetik kurbanı

Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı.

Barbie’ye benzeyeceğim demiş yalanları ortaya dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle tanınamıyor estetik kurbanı

Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı.

Barbie’ye benzeyeceğim demiş yalanları ortaya dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle tanınamıyor estetik kurbanı

Bazı ufak yalanları da ortaya çıkmıştı. En başta Instagram profiline koyduğu fotoğrafın kendisine ait olmadığı yayında yüzüne vurulmuştu.

Barbie’ye benzeyeceğim demiş yalanları ortaya dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle tanınamıyor estetik kurbanı

Başka bir yarışmacı Sima'nın İspanya güzelinin fotoğrafını kullandığını ortaya çıkarmıştı. Sima bunu inkar etmişti.

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