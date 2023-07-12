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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de kafa karıştıran Demet Akalın sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Demet Akalın sorusu kafaları karıştırdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

12.07.2023 02:13 - Son Güncelleme: 12.07.2023 02:21
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran Demet Akalın sorusu

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran Demet Akalın sorusu

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz?" sorusu kafaları karıştırdı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran Demet Akalın sorusu

SORU: "Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz?"

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran Demet Akalın sorusu

A- CANIMADA DEĞSİN

B-CANIMA DA DEĞSİN

C- CANIMADA DEYSİN

D- CANIMA DA DEYSİN

CEVAP: B

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran Demet Akalın sorusu

İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

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