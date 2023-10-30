Cumhuriyet Bayramı özel bölüm! Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez şampiyonlar yarıştı I Sporun incileri ATV'de...

Ekranların sevilen ve çok seyredilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster, 29 Ekim özel bölümüyle izleyicisinin karşısında çıktı. Soruları, bu kez 2023 yılına damga vuran milli sporcularımız yanıtladı. Programda Zehra Güneş, Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturdu. İşte gece boyu yaşananlar...