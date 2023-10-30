Cumhuriyet Bayramı özel bölüm! Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez şampiyonlar yarıştı I Sporun incileri ATV'de...

Ekranların sevilen ve çok seyredilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster, 29 Ekim özel bölümüyle izleyicisinin karşısında çıktı. Soruları, bu kez 2023 yılına damga vuran milli sporcularımız yanıtladı. Programda Zehra Güneş, Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturdu. İşte gece boyu yaşananlar...
ATV'nin ilgiliyle takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta 29 Ekim özel bölümüyle ekranlara geldi.
Soruları, bu kez 2023 yılına damga vuran milli sporcularımız yanıtladı.
2023 yılı millî takım sezonunda; Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 kupa birden kazanan Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş, Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu,Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturdu.