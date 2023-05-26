"Barbie'ye benzeyeceğim" demiş yalanları ortaya dökülmüştü! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle estetik kurbanı oldu

Bir döneme damga vuran yarışma 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, şimdi tanınmaz halde. Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu.