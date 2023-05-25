Oryantal Asena'dan Tina Turner paylaşımı! "Önünde dans edebilme..." Acılarla dolu bir yaşamı olmuştu 82 yaşında hayata veda etti
Oryantal Asena'nın Tina Turner paylaşımı dikkat çekti. Acılarla dolu bir yaşamı olmuştu... 82 yaşında hayata veda eden Tina Turner ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. İbrahim Tatlıses'le tanınan bir dönemin en ünlü oryantali Asena Instagram'dan yaptığı paylaşımda Tina Turner ile yıllar öncesinden bir fotoğraf paylaştı ve yazdığı notla takipçilerini üzdü.
"ÖNÜNDE DANS EDEBİLME..."
Oryantal Asena'dan Tina Turner paylaşımı geldi. Acılarla dolu bir yaşamı olmuştu Tina Tuner'ın... 82 yaşında hayata veda etti.
Rock müziğin dünyaca ünlü ismi, 'Rock'n Roll'un Kraliçesi' lakaplı sanatçı Tina Turner; 24 Mayıs'ta 83 yaşındayken İsviçre'de hayatını kaybetti. Haberin ardından dünyanın dört bir yanındaki ünlüler ve hayranları sosyal medyada başsağlığı dileklerini ileterek, şarkıcıyı anarken; 'Rock'n Roll'un Kraliçesi'nin acılarla dolu hayatı mercek altına alındı.
AİLE İÇİ ŞİDDET
Asıl adı Anna Mae Bullock olan Tina, 20'li yaşlarında Ike Turner ve grubu Kings of Rhythm ile sahne aldıktan sonra üne kavuştu. Ike ve Tina, ilk oğulları Ronnie'yi kucaklarına aldıktan iki yıl sonra; 1962'de Meksika'da evlendi. Evlilikleri dışarıdan harika görünse de; şarkıcı, kocasının yıllarca süren fiziksel şiddetine maruz kaldı.
Konuyla ilgili 2018'de Sunday Times'a konuşan şarkıcı, "Bana şiddet uyguluyordu, çünkü onu terk edeceğimi düşünüyordu" açıklamasını yaptı.
Turner'ın 1978'de boşandığı eşiyle yaşadığı şiddet dolu hayatı, Angela Bassett ve Laurence Fishburne'ün ünlü çifti canlandırdığı 'What's Love Got to Do with It' filminde de işlendi.
FELÇ GEÇİRDİ
Tina Turner, çalkantılı ilişkisinin yanı sıra, yıllar boyunca travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon ve bağırsak kanseri de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla uğraştı.
Şarkıcı, Ekim 2013'te felç geçirdi ve bunu 2018 tarihli 'My Love Story' adlı anı kitabında şu sözlerle anlattı:
"Aniden panik içinde uyandım. Başıma ve sağ bacağıma bir şimşek çakmış gibi hissettim ve ağzımda Erwin'e (Erwin Bach, Tina Turner'ın 2013'te dünyaevine girdiği ikinci eşi) yardım için seslenmemi zorlaştıran tuhaf bir his vardı. Durumumun iyi olmadığından şüphelenmiştim ama aslında düşündüğümden de kötüydü. Felç geçiriyordum."
BÜYÜK OĞLU İNTİHAR ETTİ
Şarkıcının 1958 yılında, henüz 18 yaşındayken meslektaşı Raymond Hill ile ilişkisinden dünyaya getirdiği büyük oğlu Raymond Craig; 2018'de intihar ederek yaşamına son verdi.
Ünlü isim, cenazesi yakılan oğlunun küllerini Kaliforniya kıyılarına savurduktan sonra, "Bir anne olarak yaşadığım en üzücü şey. Oğlum trajik bir şekilde öldüğünde 59 yaşındaydı, ama her zaman benim bebeğim olacak" ifadelerin kullandı.