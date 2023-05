Oryantal Asena'dan Tina Turner paylaşımı! "Önünde dans edebilme..." Acılarla dolu bir yaşamı olmuştu 82 yaşında hayata veda etti

AİLE İÇİ ŞİDDET

Asıl adı Anna Mae Bullock olan Tina, 20'li yaşlarında Ike Turner ve grubu Kings of Rhythm ile sahne aldıktan sonra üne kavuştu. Ike ve Tina, ilk oğulları Ronnie'yi kucaklarına aldıktan iki yıl sonra; 1962'de Meksika'da evlendi. Evlilikleri dışarıdan harika görünse de; şarkıcı, kocasının yıllarca süren fiziksel şiddetine maruz kaldı.

Konuyla ilgili 2018'de Sunday Times'a konuşan şarkıcı, "Bana şiddet uyguluyordu, çünkü onu terk edeceğimi düşünüyordu" açıklamasını yaptı.

Turner'ın 1978'de boşandığı eşiyle yaşadığı şiddet dolu hayatı, Angela Bassett ve Laurence Fishburne'ün ünlü çifti canlandırdığı 'What's Love Got to Do with It' filminde de işlendi.