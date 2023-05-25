Mert Ramazan Demir'i İbrahim Erkal'a benzeten Semiha Yankı'dan olay sözler: "O kadar da vaouv değil, sokağa çık..."

"Herkesin bir modası, bir dönemi vardır. O dönemde çok yükseliyorlar ondan sonra da yere çakılıyorlar. Bunları hepimiz yaşadık. Bu çocuk bir dizide başarısız olursa bunalıma girer. 20 yıl ortadan yok olduktan sonra dönen birçok insan var. Her şeyi dozunda yaşamak lazım" demişti.