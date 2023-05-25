Mert Ramazan Demir'i İbrahim Erkal'a benzeten Semiha Yankı'dan olay sözler: "O kadar da vaouv değil, sokağa çık..."
Mert Ramazan Demir'i İbrahim Erkal'a benzeten Semiha Yankı'dan olay sözler! 25 yaşındaki genç oyuncu mert Ramazan Demir'i İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e benzeten de oldu, Tarkan'a benzeten de... Geçtiğimiz günlerde Nurseli İdiz, "Ben bir şey bulamadım ama bu çocuğu baya bir yukarlara çıkardılar. Çok genç, birkaç işini daha görmek lazım. Bende bir antipati yaratıyor. Elektrik alamıyorum. Ne aşırı yakışıklı ne de oyunculuğu aşırı iyi..." yorumunda bulunmuştu. Sanatçı arkadaşına katıldığını ifade eden Semiha Yankı'dan bomba ifadeler geldi. Yankı, Mert Ramazan Demir için "İbrahim Erkal havası var belki" diyerek durumu yumuşattı.
25.05.2023 16:20 - Son Güncelleme: 25.05.2023 16:33
"SOKAĞA ÇIK 10 TANEDEN 5'İ BÖYLEDİR"
Mert Ramazan Demir'i İbrahim Erkal'a benzeten Semiha Yankı'dan olay sözler geldi.
Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda Mert Ramazan Demir'in oyunculuk performansının abartıldığı kadar iyi olmadığını söyleyen Nurseli İdiz, Mert Ramazan Demir hakkında şöyle demişti: