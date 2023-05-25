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Haberler Magazin Mert Ramazan Demir'i İbrahim Erkal'a benzeten Semiha Yankı'dan olay sözler: "O kadar da vaouv değil, sokağa çık..."

Mert Ramazan Demir'i İbrahim Erkal'a benzeten Semiha Yankı'dan olay sözler: "O kadar da vaouv değil, sokağa çık..."

Mert Ramazan Demir'i İbrahim Erkal'a benzeten Semiha Yankı'dan olay sözler! 25 yaşındaki genç oyuncu mert Ramazan Demir'i İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e benzeten de oldu, Tarkan'a benzeten de... Geçtiğimiz günlerde Nurseli İdiz, "Ben bir şey bulamadım ama bu çocuğu baya bir yukarlara çıkardılar. Çok genç, birkaç işini daha görmek lazım. Bende bir antipati yaratıyor. Elektrik alamıyorum. Ne aşırı yakışıklı ne de oyunculuğu aşırı iyi..." yorumunda bulunmuştu. Sanatçı arkadaşına katıldığını ifade eden Semiha Yankı'dan bomba ifadeler geldi. Yankı, Mert Ramazan Demir için "İbrahim Erkal havası var belki" diyerek durumu yumuşattı.

25.05.2023 16:20 - Son Güncelleme: 25.05.2023 16:33
Mert Ramazan Demir’i İbrahim Erkal’a benzeten Semiha Yankı’dan olay sözler: O kadar da vaouv değil, sokağa çık...

"SOKAĞA ÇIK 10 TANEDEN 5'İ BÖYLEDİR"

Mert Ramazan Demir'i İbrahim Erkal'a benzeten Semiha Yankı'dan olay sözler geldi.

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Mert Ramazan Demir’i İbrahim Erkal’a benzeten Semiha Yankı’dan olay sözler: O kadar da vaouv değil, sokağa çık...

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda Mert Ramazan Demir'in oyunculuk performansının abartıldığı kadar iyi olmadığını söyleyen Nurseli İdiz, Mert Ramazan Demir hakkında şöyle demişti:

Mert Ramazan Demir’i İbrahim Erkal’a benzeten Semiha Yankı’dan olay sözler: O kadar da vaouv değil, sokağa çık...

"Ben bir şey bulamadım ama bu çocuğu baya bir yukarlara çıkardılar. Çok genç, birkaç işini daha görmek lazım. Bende bir antipati yaratıyor. Elektrik alamıyorum. Ne aşırı yakışıklı ne de oyunculuğu aşırı iyi..."

Mert Ramazan Demir’i İbrahim Erkal’a benzeten Semiha Yankı’dan olay sözler: O kadar da vaouv değil, sokağa çık...

"Bunun gibi çok var ama 5-10 sene sonra ne olacağını bilmiyorum. Büyük bir oyunculuk göremedim bir de çocuklara kötülük ediyorlar. O kadar abartılıyorlar ki 10 yıl sonra da bunalıma giriyorlar..."

Mert Ramazan Demir’i İbrahim Erkal’a benzeten Semiha Yankı’dan olay sözler: O kadar da vaouv değil, sokağa çık...

"Herkesin bir modası, bir dönemi vardır. O dönemde çok yükseliyorlar ondan sonra da yere çakılıyorlar. Bunları hepimiz yaşadık. Bu çocuk bir dizide başarısız olursa bunalıma girer. 20 yıl ortadan yok olduktan sonra dönen birçok insan var. Her şeyi dozunda yaşamak lazım" demişti.

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