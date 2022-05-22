Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan koltuk değnekleriyle görüntülendi! Oyunculuğu bıraktı mı?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda canlandırdığı Oruç Reis karakteriyle izleyici karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan dizinin bu akşamki bölümünde veda etti. Basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ve yürümekte zorlanan Düzyatan'ın, koltuk değneği kullandığı görüldü. Yürümekte zorluk çeken Engin Altan Düzyatan "Oyunculuğu bıraktı mı?" sorusunun da yanıtını verdi.
2014-2019 yılları arasında 'Ertuğrul Gazi'yi oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle adını yurt dışında da geniş kitlelere duyuran, 'Oruç Reis' karakterine hayat verdiği TRT 1' dizisi 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan yakın zamanda senaryo gereği ayrılan Engin Altan Düzyatan, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.
"YAN BAĞLARDA YIRTIK VAR"
Basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ve yürümekte zorlanan Düzyatan'ın, koltuk değneği kullandığı görüldü. 42 yaşındaki oyuncu, "Engin Bey geçmiş olsun. Sizi ilk defa değneklerle gördük. İyi misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Arkadaşlar gayet iyiyim. Yan bağlarda bir yırtık var. Onunla uğraşıyorum.
"Bodrum'dan geliyorsunuz sanırım. Orada mı yaşandı bu durum?" sorusu üzerine Düzyatan, "Hayır. Bodrum'da yaşanmadı. Daha öncesinde bir set kazası geçirmiştim. Orada yaşandı" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Ulus'taki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Düzyatan, "Oyunculuğu bırakmam ama ara verebilirim. Yapımcılık yapıyorum şu sıralar ama oyunculuğu bırakmam, devam ediyorum" sözleriyle, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.
DÜZYATAN'IN HAYATI MERAK EDİLİYOR
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 31. bölümüyle diziye veda eden Engin Altan Düzyatan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncunun özellikle memleketi araştırıldı.