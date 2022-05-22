Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan koltuk değnekleriyle görüntülendi! Oyunculuğu bıraktı mı?

"Bodrum'dan geliyorsunuz sanırım. Orada mı yaşandı bu durum?" sorusu üzerine Düzyatan, "Hayır. Bodrum'da yaşanmadı. Daha öncesinde bir set kazası geçirmiştim. Orada yaşandı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Ulus'taki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Düzyatan, "Oyunculuğu bırakmam ama ara verebilirim. Yapımcılık yapıyorum şu sıralar ama oyunculuğu bırakmam, devam ediyorum" sözleriyle, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.