Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereli çıktı! Kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Devrim Evin'in yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan, yeni bölüm fragmanında yer alan cenaze sahnesinin ardından gündem oldu. Diriliş Ertuğrul, Kurşun, Koçum Benim gibi yapımlarda da yer alan oyuncunun hayatı ise merak konusu oldu. Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren Düzyatan'ın özellikle memleketi merak edildi. Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Engin Altan Düzyatan'ın memleketi...
24.01.2022 23:13
- Son Güncelleme: 24.01.2022 23:13
İlk olarak 1998 yılında "Ruhsar" dizisinde oynadığı ortaya çıkan Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.
Şimdilerde Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın hayatı ise merak konusu oldu.
Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren Düzyatan'ın özellikle memleketi merak edilerek "Engin Altan Düzyatan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.