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Haberler Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereli çıktı! Kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Devrim Evin'in yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan, yeni bölüm fragmanında yer alan cenaze sahnesinin ardından gündem oldu. Diriliş Ertuğrul, Kurşun, Koçum Benim gibi yapımlarda da yer alan oyuncunun hayatı ise merak konusu oldu. Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren Düzyatan'ın özellikle memleketi merak edildi. Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Engin Altan Düzyatan'ın memleketi...

24.01.2022 23:13 - Son Güncelleme: 24.01.2022 23:13
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

İlk olarak 1998 yılında "Ruhsar" dizisinde oynadığı ortaya çıkan Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

Şimdilerde Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın hayatı ise merak konusu oldu.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren Düzyatan'ın özellikle memleketi merak edilerek "Engin Altan Düzyatan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

BURAK ÖZÇİVİT

İstanbul doğumlu olan Burak Özçivit aslen Gazianteplidir.

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