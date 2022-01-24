Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen’in kayınvalidesi hayran bıraktı! Burak Özçivit’in annesini gören ablası sandı
Fahriye Evcen, 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2019'da ise oğulları Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Karan'ın doğumunun ardından uzun bir süre setlere ara veren Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Akça Hatun'la izleyiciyle buluştu. Hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez kayınvalidesiyle gündeme geldi. Burak Özçivit'in annesini görenler hayran kalırken 'Annesi değil ablası sandım', 'Güzellik genetik' yorumları yapıldı. İşte Burak Özçivit'in güzeller güzeli annesi...
24.01.2022 23:49
- Son Güncelleme: 24.01.2022 23:49
Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit ile Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2019'da ise oğulları Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, hem özel hayatları hem de başarılı oyunculuk performanslarıyla sık sık adlarından söz ettirmişti.
Ünlü çift, şimdi ise Burak Özçivit'in annesi ile gündeme geldi. Yakışıklı oyuncunun annesini görenler hayran kalırken 'Annesi değil ablası sandım', 'Güzellik genetik' yorumları yapıldı.