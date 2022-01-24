Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Atakan Çelik sırılsıklam aşık! Gözünden sakındığı güzeller güzeli eşine bakın gören dilini ısırdı
Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Atakan Çelik sırılsıklam aşık! Kadrosunda Cenan Adıgüzel, Ahmet Hilmi Deler, Fatma Tezcan, Safa Sarı, Ebru Yücel gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncusu Atakan Çelik'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çelik'in özellikle 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Biri güzel, biri yakışıklı" yorumları yapıldı. İşte Atakan Çelik'in güzeller güzeli eşi...
24.01.2022 22:50
- Son Güncelleme: 24.01.2022 22:50
Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Atakan Çelik, sergilediği oyunculuk performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.