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Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin ile ilk fotoğrafını paylaştı! Şahin'den yorum gecikmedi...

Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman, Instagram'dan sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı. Cedi Osman'ın paylaşımına ilk yorum Ebru'dan geldi. Çeşme tatiline devam eden ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Çeşme Altınkum'da görüntülendi. Geçtiğimiz gün Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çeken Ebru Şahin'in bikinili fotoğrafına ilk yorum Cedi Osman'dan gelmiş, sosyal medya bu detayla çalkalanmıştı. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili, güneş ve denizin keyfini çıkardıktan sonra arkadaşlarıyla locada derin bir sohbete daldı. Ardından birbirlerine sarılarak vakit geçiren çiçeği burnunda çift, kimse rahatsız etmesin diye yıldız basketbolcunun yardımcısı bekledi...

26.07.2020 14:48 - Son Güncelleme: 26.07.2020 15:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





