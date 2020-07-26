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Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin ile ilk fotoğrafını paylaştı! Şahin'den yorum gecikmedi...

Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman, Instagram'dan sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı. Cedi Osman'ın paylaşımına ilk yorum Ebru'dan geldi. Çeşme tatiline devam eden ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Çeşme Altınkum'da görüntülendi. Geçtiğimiz gün Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çeken Ebru Şahin'in bikinili fotoğrafına ilk yorum Cedi Osman'dan gelmiş, sosyal medya bu detayla çalkalanmıştı. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili, güneş ve denizin keyfini çıkardıktan sonra arkadaşlarıyla locada derin bir sohbete daldı. Ardından birbirlerine sarılarak vakit geçiren çiçeği burnunda çift, kimse rahatsız etmesin diye yıldız basketbolcunun yardımcısı bekledi...

26.07.2020 14:48 - Son Güncelleme: 26.07.2020 15:04
Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin ile ilk fotoğrafını paylaştı! Şahin'den yorum gecikmedi...

İlişkilerini yalanladıktan kısa bir süre sonra Çeşme'de el ele görüntülenen basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, tatillerine devam ediyor. Çiçeği burnunda ikili sık sık objektiflere yakalanırken, taraflardan da ilk resmi paylaşım geldi.

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Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin ile ilk fotoğrafını paylaştı! Şahin'den yorum gecikmedi...

CEDİ OSMAN SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI

Cedi Osman, Instagram hesabı üzerinden sevgilisi Şahin ile olduğu ilk fotoğrafını yayınlarken, Şahin de paylaşımın yorum kısmına kalp koydu.

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin ile ilk fotoğrafını paylaştı! Şahin'den yorum gecikmedi...

Cedi Osman'ın paylaşımı ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. peki ikili arasındaki boy farkı ne kadar? İşte ünlülerin boyları...

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin ile ilk fotoğrafını paylaştı! Şahin'den yorum gecikmedi...

EDA ECE - 167 CM

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin ile ilk fotoğrafını paylaştı! Şahin'den yorum gecikmedi...
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