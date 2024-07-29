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Banu Alkan'dan Safiye Soyman'a şoke eden taziye mesajı! "Utanmadan bir de şarkı da eklemiş" Savunması 'pes' dedirtti

Oğlu Harun Akaröz'ün vefatıyla Safiye Soyman'ın yüreğine evlat ateşi düştü. Dün Bodrum'da oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'a Banu Alkan'dan taziye mesajı geldi. Ancak taziye mesajı kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. Dünya Güzellerim'de yer alan bir videoyu paylaşan Banu Alkan, gönderisine Kylie Jenner ve Jennifer Lopez'i etiketledi. Bununla da yetinmeyen Banu Alkan paylaşıma müzik ekledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 15:48 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 15:48
Banu Alkan’dan Safiye Soyman’a şoke eden taziye mesajı! Utanmadan bir de şarkı da eklemiş Savunması ’pes’ dedirtti 1

Oğlu Harun Akaröz'ün vefatıyla Safiye Soyman'ın yüreğine evlat ateşi düştü. Dün Bodrum'da oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'a Banu Alkan'dan taziye mesajı geldi. Ancak taziye mesajı kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. Dünya Güzellerim'de yer alan bir videoyu paylaşan Banu Alkan, gönderisine Kylie Jenner ve Jennifer Lopez'i etiketledi. Bununla da yetinmeyen Banu Alkan paylaşıma müzik ekledi. İşte detaylar...

Banu Alkan’dan Safiye Soyman’a şoke eden taziye mesajı! Utanmadan bir de şarkı da eklemiş Savunması ’pes’ dedirtti 2

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün ani vefatıyla sarsıldı.

Harun Akaröz'ün cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderildi. Cenaze dün ikindi vakti Gündoğdu beldesi mezarlığına toprağa verildi.

Banu Alkan’dan Safiye Soyman’a şoke eden taziye mesajı! Utanmadan bir de şarkı da eklemiş Savunması ’pes’ dedirtti 3

SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Oğlunun tabutuna sarılıp öpen sanatçı, "Sen buralara hiç yakışmadın, ben sensizliğe nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü.

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