Banu Alkan'dan Safiye Soyman'a şoke eden taziye mesajı! "Utanmadan bir de şarkı da eklemiş" Savunması 'pes' dedirtti

Oğlu Harun Akaröz'ün vefatıyla Safiye Soyman'ın yüreğine evlat ateşi düştü. Dün Bodrum'da oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'a Banu Alkan'dan taziye mesajı geldi. Ancak taziye mesajı kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. Dünya Güzellerim'de yer alan bir videoyu paylaşan Banu Alkan, gönderisine Kylie Jenner ve Jennifer Lopez'i etiketledi. Bununla da yetinmeyen Banu Alkan paylaşıma müzik ekledi. İşte detaylar...