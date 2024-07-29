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Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz’ın son hali ortaya çıktı! “Yıllar acımasız davranmış” Adile Naşit'le Münir Özkul’un minik kızıydı...

Şener Şen, Münir Özkul, Itır Esen, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ, Müjde Ar, Halit Akçatepe gibi isimleri bir araya getiren 1977 yapımı Gülen Gözler'in televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Lale Ilgaz'ın son hali ağızları açık bıraktı. Çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde gerçekleştirilen filmde Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz'ı görenler "Yıllar acımasız davranmış", "Tanımak imkansız" yorumlarında bulundu. İşte 64 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 15:53 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 15:53
Gülen Gözler’in Hasret’i Lale Ilgaz’ın son hali ortaya çıktı! Yıllar acımasız davranmış Adile Naşit’le Münir Özkul’un minik kızıydı... 1

Lale Ilgaz, Gülen Gözler filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Gülen Gözler’in Hasret’i Lale Ilgaz’ın son hali ortaya çıktı! Yıllar acımasız davranmış Adile Naşit’le Münir Özkul’un minik kızıydı... 2

1977 yapımı filmde Adile Naşit ile Münir Özkul'un en küçük kızı Hasret rolüyle izleyici karşısına çıkan Ilgaz'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

Gülen Gözler’in Hasret’i Lale Ilgaz’ın son hali ortaya çıktı! Yıllar acımasız davranmış Adile Naşit’le Münir Özkul’un minik kızıydı... 3

Şimdilerde 64 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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