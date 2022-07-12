Balkan Ninnisi Jovanka’nın annesi Elena... Suzan Akbelge bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Suzan Akbelge'nin memleketi...
Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Gözde Çığacı ve Merih Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi dizisinde Jovanka'nın annesi Elena karakterini canlandıran Suzan Akbelge'nin hayatı merak konusu oldu. Son Yaz - Balkanlar 1912, Elveda Rumeli gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merek edildi. İnternet kullanıcıları, "Suzan Akbelge aslen nereli?" sorusunun cevabını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekilen Balkan Ninnisi'nin Elena'sı Suzan Akbelge'nin memleketi...
12.07.2022 21:45 - Son Güncelleme: 12.07.2022 21:45
Son Yaz - Balkanlar 1912, Elveda Rumeli gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Balkan Ninnisi'nde Elena karakterini canlandıran Suzan Akbelge'nin hayatı merak konusu oldu.
Oyuncunun özellikle memleketi merek edildi. İnternet kullanıcıları, "Suzan Akbelge aslen nereli?" sorusunun cevabını arattı.