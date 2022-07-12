Seda Sayan’ın gelin adayıydı! Solmaz Çiros’u tanımak artık imkansız! İnanılmaz değişimini gören küçük dilini yuttu! “Ne yaptın kendine?”
Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına kıvrak danslarıyla damga vuran gelin adayı Solmaz Çiros, kısa sürede fenomen hale gelmişti. Danslarının yanı sıra program sırasında Kaan Güvenilir ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Çiros, daha sonra Güvenilir ile aşkını anlatan bir dizide başrol oynamıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen gelin adayı, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 75 kiloya kadar çıkan Çiros için "Ne yaptın kendine?", "Tanıyamadım" gibi yorumlar yapıldı. İşte Solmaz Çiros'un ağızları açık bırakan son hali...
12.07.2022 21:08 - Son Güncelleme: 12.07.2022 21:08
Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel'de yaptığı kalça danslarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, programın ardından burada tanışıp aşk yaşadığı Kaan Güvenilir ile ilişkilerini anlatan bir dizide başrolü üstlenmişti.