Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in eski eşi de ünlü bir oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer aynı yapımda bile rol almışlar...
Ecem Erkek, kadrosunda; Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay, Onur Buldu, Aziz Aslan gibi birçok ünlü ismin bulunduğu Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Hayat Sırları, Aşk Kumardır gibi yapımlarda rol alan ve geçen sezon Güldür Güldür kadrosundan ayrılan Erkek'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Ecem Erkek'in bir dönem meslektaşıyla evli olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Ecem Erkek'in kendisi gibi ünlü olan ve Behzat Ç. dizisinde de yer alan eski eşi kimmiş...
12.07.2022 22:16 - Son Güncelleme: 12.07.2022 22:16
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek'in hayatı merak edildi.
ECEM ERKEK KİMDİR?
4 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya gelen Ecem Erkek, 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazandı ve 2015'te mezun oldu.
2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle Televizyon dünyasına giriş yapan Ecem Erkek, kariyerindeki asıl sıçrayışı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle yaşadı.
Oyunculuğu kadar özel hayatı da dikkat çeken Ecem Erkek'in 2016-2020 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.