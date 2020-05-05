Bakın Nihat Hatipoğlu aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırdı
ATV ekranlarının sevilen ilahiyatçısı Nihat Hatipoğlu, Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitlerinde, 'Sorularınızı Cevaplıyor', 'Dosta Doğru' ve 'Kur'an ve Sünnet' programlarıyla izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Canlı yayında dini bilgileri Türkiye ile paylaşan, kendisine yöneltilen soruları sabırla cevaplayan Nihat Hatipoğlu'nun özel hayatına dair her detay merak ediliyor. İşte onlardan biri. Nihat Hatipoğlu'nun aslen nereli olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Nihat Hatipoğlu olmak üzere ünlülerin memleketleri.
05.05.2020 15:05
- Son Güncelleme: 05.05.2020 15:05
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