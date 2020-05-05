RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakın Nihat Hatipoğlu aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırdı

ATV ekranlarının sevilen ilahiyatçısı Nihat Hatipoğlu, Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitlerinde, 'Sorularınızı Cevaplıyor', 'Dosta Doğru' ve 'Kur'an ve Sünnet' programlarıyla izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Canlı yayında dini bilgileri Türkiye ile paylaşan, kendisine yöneltilen soruları sabırla cevaplayan Nihat Hatipoğlu'nun özel hayatına dair her detay merak ediliyor. İşte onlardan biri. Nihat Hatipoğlu'nun aslen nereli olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Nihat Hatipoğlu olmak üzere ünlülerin memleketleri.

05.05.2020 15:05 - Son Güncelleme: 05.05.2020 15:05
Bakın Nihat Hatipoğlu aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırdı

Özel hayatını göz önünde yaşamayan ve konuşulmasını sevmeyen başarılı sunucu Nihat Hatipoğlu'nun nereli olduğu en çok merak edilen konular arasında. İşte Nihat Hatipoğlu nereli sorusununc evabı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakın Nihat Hatipoğlu aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırdı

BURCU ÖZBERK

Eskişehir

Bakın Nihat Hatipoğlu aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırdı

DEMET ÖZDEMİR

Kocaeli

Bakın Nihat Hatipoğlu aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırdı

DEMET AKALIN

Kocaeli

Bakın Nihat Hatipoğlu aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırdı

ONUR TUNA

Çanakkale

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