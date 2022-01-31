Survivor'da korku dolu anlar herkes dehşet yaşadı! Çocuklar Duymasın'ın 'havuç'u Furkan Kızılay'ın son sağlık durumu nasıl?
Survivor'da korku dolu anlar herkes dehşet yaşadı! Çocuklar Duymasın'ın 'havuç'u Furkan Kızılay'ın son sağlık durumu nasıl? Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Furkan Kızılay Emre karakteri ile çok sevildi. Çocuk oyuncu olarak katıldığı dizide saç rengi nedeniyle 'havuç' lakabını alan oyuncu, uzun yıllardır da bu lakaptan kurtulamadı. Survivor kadrosunda yer alan Furkan herkese dehşeti yaşattı. Survivor All Star'ın 31 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan 13. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı sardı. Ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları zorlu parkurda mücadele edecek. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında ise ünlülerden Furkan Kızılay, parkurda kafa üstü düşerek sakatlanıyor. Korkutan anların ardından Survivor doktorunun müdahale ettiği Furkan ambulansla hastaneye kaldırılıyor.
HAVUÇ FURKAN KIZILAY'IN SAĞLIK DURUMU...
Survivor'da korku dolu anlar herkes dehşet yaşadı! Çocuklar Duymasın'ın 'havuç'u Furkan Kızılay'ın son sağlık durumu nasıl?
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrol paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç Emre karakteri ile şöhreti yakalayan Furkan Kızılay Survivor 2022 All Star kadrosuna dahil olmuştu.
Survivor 2022 All Star'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda kimin kazanacağı merak edilirken, parkurda Furkan'ın yaşadığı sakatlık herkesi korkutuyor.
FURKAN HASTANEYE KALDIRILIYOR
Survivor'daki zorlu oyunda, Furkan yüksekten kafa üstü düşüyor. Parkurda sakatlanan Furkan acı içinde yerde kalıyor.
Takım arkadaşları yardıma koşarken, Furkan'a ilk müdahaleyi ise Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu yapıyor.