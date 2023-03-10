Bakın aslen nereli çıktı! Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan'ın memleketi şaşırttı! Gönül Dağı'nın Dilek'iydi! İşte memleketi...

Al Sancak dizisinde canlandırdığı Nadia Ivanov karakteri ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılışı herkesi üzmüştü. Şimdilerde Al Sancak dizisinde Uğur Güneş ile başrolü paylaşan oyuncu hakkında bir çok soru gündemde sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki Gülsim Ali İlhan gerçekte kimdir, kaç yaşında? Gülsim Ali İlhan nereli, aslen memleketi neresi merak ediliyor. İşte güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan hakkında merak edilenler...