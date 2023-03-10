Bakın aslen nereli çıktı! Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan'ın memleketi şaşırttı! Gönül Dağı'nın Dilek'iydi! İşte memleketi...
Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan'ın memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı! Gönül Dağı, Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid gibi bir çok yapımda rol alan Gülsim Ali İlhan son olarak başarılı oyuncu Uğur Güneş ile TRT 1'in Al Sancak dizisinde rol alıyor. İşte İlhan hakkında merak edilenler.
Al Sancak dizisinde canlandırdığı Nadia Ivanov karakteri ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılışı herkesi üzmüştü. Şimdilerde Al Sancak dizisinde Uğur Güneş ile başrolü paylaşan oyuncu hakkında bir çok soru gündemde sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki Gülsim Ali İlhan gerçekte kimdir, kaç yaşında? Gülsim Ali İlhan nereli, aslen memleketi neresi merak ediliyor. İşte güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan hakkında merak edilenler...
Uğur Güneş, Emre Dinler, İdris Nebi Taşkan, Tezhan Tezcan, Çağlar Sayın ve Gülsim Ali İlhan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Al Sancak dizisi her Perşembe günü yayınlanıyor.
Dizide Nadia Ivanov karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan'ın memleketi ve yaşı merak konusu oldu.
Gülsim Ali İlhan ya da bilinen adıyla Gülsim Ali, 18 Şubat 1995'te dünyaya geldi. Gülsim Ali, Türkçe'nin yanı sıra iyi derecede Bulgarca ve İngilizce konuşabilmektedir.
İlhan, Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçilmiş ve 2012 yılında oyunculuğa adım atmıştır. Gönül Dağı dizisiyle adını geniş bir kitleye duyuran genç oyuncu, yeni projesi Al Sancak'ta Nadia karakterine hayat veriyor.