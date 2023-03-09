Aldatmak’ın Heves’i Defne Samyeli’nden aşk bombası! Gönlünü bakın kime kaptırdı! Taze aşıklar fena yakalandı! “Çok yakışmışlar...”
Başrollerinde Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı Aldatmak dizisinde Heves karakterini canlandıran ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü isim şimdi ise aşk hayatıyla gündeme geldi. Geçen haftalarda adı Sinan Akçıl ile anılan ancak iddiaları net bir dille yalanlayan Samyeli'nin adı bu kez başka bir müzisyenle aşk dedikodularına karıştı. Samyeli, ünlü isimle bir mekan çıkışı objektiflere yakalandı. Bakın Defne Samyeli gönlünü kime kaptırdı...
09.03.2023 18:18 - Son Güncelleme: 09.03.2023 18:25
Aldatmak dizisinde canlandırdığı Heves karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Defne Samyeli gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı. İkili dün gece Armutlu'da bir mekandan birlikte çıkarken kameralara yakalandı.
Defne Samyeli'nin arabası ile mekandan ayrılan çift Gazetemagazin mikrofonunu görünce şok oldu. İkilinin yaklaşık 10 gündür birlikte olduğu ve yakın arkadaşlarının bu ilişkiyi desteklediği öğrenildi.