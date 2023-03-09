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Haberler Magazin Aldatmak’ın Heves’i Defne Samyeli’nden aşk bombası! Gönlünü bakın kime kaptırdı! Taze aşıklar fena yakalandı! “Çok yakışmışlar...”

Aldatmak’ın Heves’i Defne Samyeli’nden aşk bombası! Gönlünü bakın kime kaptırdı! Taze aşıklar fena yakalandı! “Çok yakışmışlar...”

Başrollerinde Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı Aldatmak dizisinde Heves karakterini canlandıran ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü isim şimdi ise aşk hayatıyla gündeme geldi. Geçen haftalarda adı Sinan Akçıl ile anılan ancak iddiaları net bir dille yalanlayan Samyeli'nin adı bu kez başka bir müzisyenle aşk dedikodularına karıştı. Samyeli, ünlü isimle bir mekan çıkışı objektiflere yakalandı. Bakın Defne Samyeli gönlünü kime kaptırdı...

takvim.com.tr
09.03.2023 18:18 - Son Güncelleme: 09.03.2023 18:25
Aldatmak’ın Heves’i Defne Samyeli’nden aşk bombası! Gönlünü bakın kime kaptırdı! Taze aşıklar fena yakalandı! “Çok yakışmışlar...”

Aldatmak dizisinde canlandırdığı Heves karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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Aldatmak’ın Heves’i Defne Samyeli’nden aşk bombası! Gönlünü bakın kime kaptırdı! Taze aşıklar fena yakalandı! “Çok yakışmışlar...”

Ünlü oyuncu, geçen haftalarda şarkıcı Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Ancak jet hızıyla açıklama yapan Samyeli, haberleri net bir dille yalanladı.

Aldatmak’ın Heves’i Defne Samyeli’nden aşk bombası! Gönlünü bakın kime kaptırdı! Taze aşıklar fena yakalandı! “Çok yakışmışlar...”

Sinan Akçıl ile müzik ve beste konusunda iş birliği yaptığını dile getiren Semyeli'nin adı bu kez başka bir müzisyenle anıldı.

Aldatmak’ın Heves’i Defne Samyeli’nden aşk bombası! Gönlünü bakın kime kaptırdı! Taze aşıklar fena yakalandı! “Çok yakışmışlar...”

Defne Samyeli gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı. İkili dün gece Armutlu'da bir mekandan birlikte çıkarken kameralara yakalandı.

Aldatmak’ın Heves’i Defne Samyeli’nden aşk bombası! Gönlünü bakın kime kaptırdı! Taze aşıklar fena yakalandı! “Çok yakışmışlar...”

Defne Samyeli'nin arabası ile mekandan ayrılan çift Gazetemagazin mikrofonunu görünce şok oldu. İkilinin yaklaşık 10 gündür birlikte olduğu ve yakın arkadaşlarının bu ilişkiyi desteklediği öğrenildi.

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