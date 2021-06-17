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Baht Oyunu'nun Tuğçe'si Aslı Sümen fiziğiyle akılları aldı herkes bu sorunun yanıtını aradı! Olaylı Türkiye güzeli meğer...

Herkes onu tacı geri alındıktan sonra Itır Esen'in yerine Türkiye Güzeli olan Aslı Sümen olarak tanıdı. Attığı bir tweet yüzünden birinci seçilen Itır Esen'in tacı ikinci olan Aslı Sümen'e geçti. Şimdilerdeyse "Baht Oyunu"nda, Aslı Sümen ilk oyunculuk deneyimiyle izleyici karşısına çıkıyor. Miss Turkey 2017 birincisi olan Sümen, güzelliği ile olduğu kadar yeteneğiyle de adından söz ettirecek. Aslı Sümen hakkında araştırma yapanlar merak etti. İşte başta Aslı Sümen olmak üzere ünlülerin boyları.

17.06.2021 17:21 - Son Güncelleme: 17.06.2021 17:21
Baht Oyunu'nun Tuğçe'si Aslı Sümen fiziğiyle akılları aldı herkes bu sorunun yanıtını aradı! Olaylı Türkiye güzeli meğer...

Mıss Turkey yarışmasında büyük bir şok yaşanmıştı. Attığı bir tweet yüzünden birinci seçilen Itır Esen'in tacı ikinci olan Aslı Sümen'e geçmişti.

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Baht Oyunu'nun Tuğçe'si Aslı Sümen fiziğiyle akılları aldı herkes bu sorunun yanıtını aradı! Olaylı Türkiye güzeli meğer...

Itır Esen 15 Temmuz ile ilgili sosyal medyadan yazdıkları yüzünden Mıss Turkey yarışmasında kazandığı birincilik tacını ikinci olan Aslı Sümen'e kaptırdı.

Baht Oyunu'nun Tuğçe'si Aslı Sümen fiziğiyle akılları aldı herkes bu sorunun yanıtını aradı! Olaylı Türkiye güzeli meğer...

1994 yılında Mersin'de doğan Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdaresi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.

Baht Oyunu'nun Tuğçe'si Aslı Sümen fiziğiyle akılları aldı herkes bu sorunun yanıtını aradı! Olaylı Türkiye güzeli meğer...

1.74 cm boyunda olan Aslı Sümen, mankenli ve fotomodellik yapmaktadır. 18 Kasım 2017 tarihinde Çin'de yapılan "Miss World" yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Sümen, ODTÜ' te Eşli Danslar Topluluğu'nda yarışarak üniversitesini temsil etmiştir. İşte başta Aslı Sümen olmak üzere ünlülerin merak edilen boyları.

Baht Oyunu'nun Tuğçe'si Aslı Sümen fiziğiyle akılları aldı herkes bu sorunun yanıtını aradı! Olaylı Türkiye güzeli meğer...

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